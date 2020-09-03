Ayasofya Camii Hristiyan dünyasına özel bir kitap ile anlatılacak

Müslümanlar 86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen tarihi Ayasofya Camii’ne 24 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla kılınan Cuma namazı ile birlikte kavuşmuştu.

Ayasofya Camii’nde 86 yıllık aranın ardından kılınan ilk Cuma namazı yüz binlerce Müslümanın katılımıyla eda edildi. Tarihi olay tüm dünya tarafından yakından takip edilirken çok sayıda yabancı medya organı da açılışı canlı olarak yayınladı. Camii içerisindeki kilise dönemine ait fresk ve heykeller ise özel bir perdeleme sistemiyle koruma altına alındı. Namaz saatlerinde örtülen Hristiyan sembolleri diğer zamanlarda perdenin kaldırılmasıyla ziyaretçiler tarafından görülüyor.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açılması Türkiye’deki Bizans kalıntılarını ve Papa başta olmak üzere Avrupa’daki bazı ülkeleri rahatsız etti.

Erdoğan talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz gün toplanan AK Parti MYK toplantısında Ayasofya’nın açılışının Hristiyan dünyası üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Dış İlişkiler Başkanlığı toplantıda konuya ilişkin bir sunum yaptı.

Kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii başta olmak üzere Sümela Manastırı gibi tarihi ve dini yapıların geçmişi ve günümüzde nasıl korunduğu ile ilgili olarak İngilizce bir kitap hazırlanması talimatı verdi.

Osmanlı’nın Ayasofya’ya katkıları anlatılacak

Hristiyan dünyasının önemli isimlerine yollanacak olan özel kitapta Ayasofya’nın Doğu Roma İmparatorluğu’ndan günümüze nasıl ayakta kalabildiğine vurgu yapılacak. Osmanlı’nın Ayasofya’ya kattıklarına dikkat çekilecek.

1453 yılında gerçekleşen İstanbul’un Fethi ile birlikte harabe durumda olan Ayasofya kilisesinin camiye dönüştürülerek nasıl ihya edildiği, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından vakıf statüsü kazandırılarak nasıl koruma altına alındığı ve bu vakfiye gereği 24 Temmuz’da yeniden camiye dönüştürüldüğü ile ilgili bilgiler detaylı bir biçimde kitapta yer alacak.

Hristiyan yapıları da koruma altında

Kitapta Sümela Manastırı gibi Türkiye toprakları içerisinde yer alan Hristiyanlara ait kutsal mabed ve yapıların nasıl restore edilerek ibadete uygun hale getirildiği ve korunmalarıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verilecek.

Hazırlanan kitap sayesinde özellikle Hristiyan dünyasında yanlış bilgiler ve bilinçli propagandalarla Ayasofya üzerinden yürütülen Türkiye ve İslam düşmanlığının önüne geçilmesi hedefleniyor.