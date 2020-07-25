Ayasofya bayramı

Müslümanların gönlünde derin bir hicran olan Ayasofya dün Cuma namazıyla birlikte yeniden cami olarak müminlerin secdeleriyle buluştu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin kubbelerinde tekbir sesleri yankılanırken, sevinç gözyaşları sel oldu aktı. Saat 10’da başlayan programda Türkiye’nin en seçkin hafızları Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Güvenlik önlemleri en üst seviyede alınırken, namaza katılan müminler de sosyal mesafe ve maske kullanımına büyük titizlik gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Ayasofya Camii girişinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş karşıladı. Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Başkanı Devlet Bahçeli namazda birlikte saf tutu.

Hutbeye fetih kılıcıyla çıktı

86 yıllık esaretin son bulması sonrası tarihi ana şahitlik etmek isteyen Müslümanlar akın akın, namaz kılınması için belirlenen alanlara geldi. Alana gitmek isteyen vatandaşlarımız için 11 ayrı arama noktası kuruldu. Fatih Belediyesi ve İstanbul Valiliği, maske ve seccade dağıtımı gerçekleştirdi. Fatih Belediyesi, pandemi nedeniyle, vatandaşlarımızın namaz kılacağı alanları günler öncesinden tek tek işaretledi. Alana alınmayı bekleyen vatandaşların ise öncesinde şükür namazları kıldığı ve Kur’an-ı Kerim okudukları görüldü. Ali Erbaş, hutbeyi eski bir geleneğe uyarak irad etti. Erbaş, elinde kılıçla Cuma hutbesine çıkarak, dosta güven düşmana korku verdi.

Erdoğan Kur’an-ı Kerim okudu

Hutbe öncesi Başkan Erdoğan ise Fatiha ve Bakara Suresi’nin ilk beş ayetini okudu. Yine namaz öncesinde cami cemaati tilavet secdesi gerçekleştirdi. Namaz kılınacak alanın giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1’i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yaptı. İstanbul Emniyeti ise namaza katılan vatandaşların güvenliğini sağlamak adına alanda adeta kuş uçurtmadı. Ayasofya Camii ve çevresinde 21 bin polis ve emniyet mensubu görev yaptı.

Milletin adamları katıldı

Tarihi açılışa eski başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, Bakanlar Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Fahrettin Koca, Abdulhamit Gül, Mehmet Nuri Ersoy, Hulusi Akar ve birçok siyasi parti lideri ve milletvekili de katıldı. Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere yine birçok önemli isim kadınlar için ayrılan kısımda namazlarını kıldı.

CHP ve Yunanistan yasta!

Türk milletinin mukaddesatına yönelik düşmanca bir tavır sergileyen CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere muhalefet Ayasofya’daki ilk namaza katılım göstermedi. Muhalefetten sadece eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce Cuma namazına icabet etti. Öte yandan, Ayasofya Camii’nde ilk namazın kılınmasının ardından Yunanistan yas ilan ederek bayraklarını yarıya indirdi. Kiliselerden çan sesleri yükseldi.