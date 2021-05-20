Ayasofya Baş İmamı'na 'boynun devrilsin' diyerek beddua etmişti! Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerden kötü haber!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldığı videoları ile gündeme gelen Sedat Peker, önceki gece İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık ile yaptığı özel bir görüntülü görüşmeyi yayımlamıştı. Mafya lideri Peker, yayımladığı görüntülerle Hadi Özışık aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ıspatladığını sanmıştı.

Bakan Soylu 'keklemişler' dedi

Gün içinde bir mesaj yayımlayan Hadi Özışık, Sedat Peker ile olan görüşmelerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haberinin olmadığını itiraf ederek kamuoyundan özür dilemişti. TRT Haber canlı yayınında konuşan Bakan Soylu da 'Sedat Peker'i keklemişler. Kim keklemişse gitsin onlardan hesap sorsun' demişti.

Makesi düşen Özışık kardeşlere kötü haber!

Foyası ortaya çıkan Hadi Özışık'ın yorumculuk yaptığı televizyon kanalları Habertürk Tv ve Tv 100 ile yolları ayrıldı. Öte yandan Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık'ın da Türkiye gazetesindeki yazılarına son verildi. Sosyal medyada Hadi Özışık'a tepki yağdı. Sedat Peker'in ifşası ile maskesi düşen Hadi Özışık, 'ağabey' diye hitap ettiği Peker'in safından ayrılarak, İnternet Haber'de Bakan Soylu'yu güzelleme çabalarına başladı. Bakan Soylu ise geçmişten beri hukukun olduğu Özışık kardeşlere şu sözlerle sitem etti: "O kadar örgütle uğraştım. Keşke o zaman başıma bir şey gelseydi de bunu görmeseydim."

'Boynun devrilsin' diyerek muhaliflere öncülük etmişti! 'İlahi adaletin tecellisi' youmları...

Hadi Özışık, Ramazan ayından önce Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak yine tüm tepkileri üstüne çekmişti. Özışık, muhalif çevrelerin başlattığı Boynukalın'ı linç kampanyasına, bir adım öte giderek, 'Senin boynun devrilsin' bedduasıyla katılmıştı. Özışık, kendisini eleştiren bir izleyicisine de ağza alınmayacak sözlerle küfür etmişti. Gelen tepkilerden sonra ise Sedat Peker'in düşürdüğü maskesini takarak, 'Ben 28 Şubat'tan beri bu davanın savunucusuyum' demişti.