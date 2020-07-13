Ayasofya anketinden dikkat çeken sonuç! Ünlü anketçi son rakamları paylaştı

Bakanlar Kurulu'nun 1934 yılında aldığı karar ile ibadete kapatılarak müze statüsü verilen Ayasofya, Danıştay'ın bozma kararı ile camiye dönüştürüldü. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk naman 24 Temmuz'da kılınacak. Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası CHP-HDP kanadından farklı algı operasyonları devreye sokuldu. Son olarak halkın Ayasofya'nın açılmasını istemediği ve bunun anketlerde görüldüğü belirtildi. GENAR araştırma şirketi sahibi İhsan Aktaş, yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı. GENAR'ın araştırmasında ezici çoğunluğun Ayasofya'nın açılmasını istediği görüldü.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Bu karar sadece Türkiye'de değil dünyada gündemin en üst sıralarına tırmandı.

Türkiye'de bazı çevreler Batı medyasından daha sert çıkışlarla Ayasofya'nın müze olarak kalması gerektiğini söylerken, FETÖ ve PKK medyasından "Müze yetmez Kilise olsun" yorumları geldi.

Ayasofya kararına yüzde 69,5 destek

Ayasofya kararından bir ay önce 15-16 Haziran tarihinde yaptıkları son kamuoyu araştırmasında Türkiye halkının yüzde 69,5'inin Ayasofya'nın ibadete açılmasını desteklediğinin altını çizen GENAR Başkanı Aktaş, bu karara karşı çıkanların oranının yüzde 30,5 olduğunu belirtti.

GENAR Başkanı Aktaş, 81 ilde 18 yaş üzeri 2500 kişi ile gerçekleştirilen araştırmadan sonra kamuoyu algısının değiştiğini belirtti ve ekledi:

"Araştırmayı bugün yapsaydık Ayasofya'nın ibadete açılmasını destekleyenlerin oranının daha yüksek çıkacağını düşünüyorum. Çünkü kamuoyu desteğinde büyük artış oldu"