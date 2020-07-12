Ayasofa giriş ücreti | Ücretli giriş kalktı mı?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp ibadete açılmasının ardından bir Millete sesleniş konuşması yaptı. Bu açıklamada ücretlere ilişkin detaylar da yer alıyordu.

Erdoğan; "Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte, Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." dedi