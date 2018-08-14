Ayaklarıyla araba kullanan adama komik ceza!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tavanına oturduğu otomobili ayaklarıyla kontrol etmeye çalışırken görüntülenen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, aracın Mevlüt Ç'ye ait olduğunu ve oğlu Süleyman Ç'nin kullandığını tespit etti.

Sürücüye , "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" , "saygısızca araç kullanmak" ve "seyir halindeyken emniyet kemeri takmamak" suçlarından 324 lira ceza yazıldı.

Araç sahibi Mevlüt Ç'ye ise "araç dışına yolcu bindirmek" suçundan bin 834 lira ceza kesildi.

Pazar günü merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde seyreden 42 CSE 94 plakalı otomobilin üzerinde oturan kişi, ayaklarıyla direksiyonu kontrol etmeye çalışırken görülmüş, yaptığı hareketle trafikte tehlike yaratan sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.