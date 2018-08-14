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Ayaklarıyla araba kullanan adama komik ceza!

Konya'da tavanına oturduğu otomobili ayaklarıyla kontrol etmeye çalışırken görüntülenen sürücü ve araç sahibine farklı suçlardan toplam 2 bin 158 lira ceza yazıldı.

14 Ağustos 2018 Salı 13:56
Ayaklarıyla araba kullanan adama komik ceza!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tavanına oturduğu otomobili ayaklarıyla kontrol etmeye çalışırken görüntülenen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, aracın Mevlüt Ç'ye ait olduğunu ve oğlu Süleyman Ç'nin kullandığını tespit etti.

Sürücüye , "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" , "saygısızca araç kullanmak" ve "seyir halindeyken emniyet kemeri takmamak" suçlarından 324 lira ceza yazıldı.

Araç sahibi Mevlüt Ç'ye ise "araç dışına yolcu bindirmek" suçundan bin 834 lira ceza kesildi.

Pazar günü merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde seyreden 42 CSE 94 plakalı otomobilin üzerinde oturan kişi, ayaklarıyla direksiyonu kontrol etmeye çalışırken görülmüş, yaptığı hareketle trafikte tehlike yaratan sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:56
  1. Konya
  2. Ayaklarıyla araba kullanan adam
  3. komik ceza
  4. trafik cezası
  5. saygısızca araç kullanmak

YORUM YAZ

  • hercaihercai1 sa önce
    Birini ezse ' ya hakim bey, arabami ayaklarimla kullaniyordum, mazeretim var, beni affedin' dese ne olur! Ehliyeti en azindan 5 seneligine iptal edilmeliydi! Bu komik cezaya maymunlar bile gulerdi, sadece insanlar degil.
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