Ayaklarının altındaki milletimizin değerleri

Sebahattin Ayan İstanbul

Sözde helalleşme adı altında oy avcılığına soyunan 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye birden fazla kez ayakkabılarıyla basmasına yönelik tepkiler dinmek bilmiyor. Gelen yoğun eleştiriler sonrası ‘üzgünüm’ diyerek paylaşılan fotoğraf karesi için özür dileyen, akabinde benzer kareleri çıkan Kılıçdaroğlu ile onu aklamak için adeta birer ‘din alimi’ rolüne bürünen seküler yobazlara tepki gösteren ilahiyatçılar, “sizin bez parçası gördüğünüz bizim kutsalımız” dedi.

Onlara göre sade halı

Sözde helalleşme adı altında oy avcılığına soyunan ve ufukta sandık göründükten sonra dine saygılıymış gibi davranan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccademizi ayaklar altına aldığı skandal pozlarına yönelik tepkiler dinmek bilmiyor. Rezaletin patlak vermesinin ardından köşeye sıkışan ve ‘görmedim, özür dilerim’ sözleriyle günah çıkaran Kılıçdaroğlu’nun seccade üzerinde çektiği birden fazla görüntüsü ortaya çıkarken, yaşanan rezaleti perdelemeye çalışan parti tabanı, ittifak ortakları ve fonlu medyası çareyi İslam’ın mukaddes sembollerinden olan ve temizliği simgeleyen seccadeyi ‘basit bir halı parçası’ olarak yaftalamakta buldu. Amaca giden yolda her türlü ilkesizliği mübah gören şer ittifakının Müslümanların seccadesini itibarsızlaştırma yönelik karalama kampanyasını Akit’e değerlendiren ilahiyatçılar, “seccade İslam’ın sembolüdür, ayakkabıyla basılması kabul edilemez” görüşünde birleşti.

Geçmişte de gördük

Akit’e konuşan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, şunları dile getirdi: “Seçim çalışması sürecinde yaşananlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisinin, etrafındakilerin ve avarelerinin ne kadar inanç değerlerine uzak ve saygı çerçevesinde olmadıklarını net bir şekilde ortaya koymuştur. Özür beyanından sonra tekrar aynı odada, aynı seccadede benzer fotoğrafların çekilmesi rezaletin ötesinde, bir yerlere mesajdır. Bu mesajı da toplum okuyor. İnşallah halkımız da gereken dersi kendisine verecektir. Bunları geçmişte gördük. FETÖ de aynı seccadenin üzerinden mesaj vermişti. Daha sonra bu seccade konusunda çeşitli programlarda ve çeşitli zamanlarda fotoğraflar, görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu fotoğrafın da bu zaman dilimi içerisinde bu şekilde ortaya çıkması onlar açısından aynı anlamı taşıyor. Seccadenin bizim için anlamı ise inanç değerlerimiz içerisinde yer almasıdır. Ebetteki bir halı parçasıdır ama o halı parçasında secde edilmektedir. Secde edilen yerin de temiz nezih olması gerekir. Bunlar kendi projelerini, kendi ideolojilerini, kendi düşüncelerini ortaya koymuşlardır. Kılıçdaroğlu farkında mıdır değil midir onu bilemiyorum ama çevresindekilerin bilinçli yaptığı bir itibarsızlaştırma girişimidir. Özellikle seccadenin üzerine getirilip orada fotoğraf çektirilmesi asla kabul edilemez.”

Helalleşme olmaz

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız de şunları kaydetti: “Milletin değerlerini alenen aşağılayan, başörtüsüne bir metrelik bez parçası diyen, camileri ahıra çeviren, evrensel mesaj olan ezanı Türkçe okutan bu zihniyet kalkmış dini değerlerini yaşamak isteyen mütedeyyin halkımızla barışmak, helalleşmek istiyorum diyor. Milletin değerlerini aşağılamaya, ayaklarının altına almaya alışmış bu zihniyetin helalleşme mantığı da böyle oluyor demek ki. Sözde helalleşmek istediğinizi söyleseniz de haliniz sizi ele veriyor. Takiyenizi bu millet gayet güzel gördü. Ayakkabınızla bastığınız o seccade mütedeyyin halkımızla helalleşme değil oy peşinde olduğunuzun en açık göstergesidir. CHP, halkıyla kavgalı bu zihniyeti maalesef bir türlü bırakamıyor. Sözde bıraktığını iddia etse de özü öyle demiyor. Söz konusu pozu verirken Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Sağdan oy almak için takiye yapıyoruz, onlar gibi görünmeye çalışıyoruz’ ifadeleri her şeyi özetliyor. Ancak bilmedikleri bir şey var. Bu halk göstermelik bir başörtülü almakla, helalleşelim demekle bu zihniyetin değişmeyeceğini ve asıl niyetlerini gayet iyi biliyor. Kazanımlarının ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasına da bu millet asla izin vermeyecektir.”

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