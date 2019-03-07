0553 313 94 23

Ayaklarına top değmeden şampiyon oldular

- Kastamonu 15 Yaş Altı Futbol Ligi ekiplerinden İl Özel İdare Köy Hizmetleri, gruptaki diğer takımların ligden çekilmesi ve karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle hiç maç yapmadan şampiyonluğa ulaştı- Kulüp başkanı Nida Sinsi: "Buruk bir şampiyonluk yaşadık. Bu bizim çok hoşumuza gitmedi"- Futbolcu Eren Furkan Öztürk: "Rakip çıktı da biz mi yenmedik"

07 Mart 2019 Perşembe 11:18
Ayaklarına top değmeden şampiyon oldular


KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu 15 Yaş Altı Futbol Ligi'nde İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü, hiç maç yapmadan şampiyon oldu.

Bu sezon 4 kulübün katılımıyla düzenlenmesi planlanan ligde, 2 takım çekildi, bir ekip ise maçlara çıkmadı. Hiç maç yapmadan, hükmen galibiyetler sonucu 18 puan toplayan İl Özel İdare Köy Hizmetleri şampiyonluğa ulaştı.

Kulüp, şampiyon olması nedeniyle Kastamonu'yu Türkiye Şampiyonası gruplarında temsil edecek.

Kulüp başkanı Nida Sinsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır sayısı artarak devam eden altyapı takımlarına sahip olduklarını belirtti. Sezon başında 4 takımın katılacağı bir lig oluşturulduğunu anlatan Sinsi, "Fakat diğer takımlar bazı maddi zorluklar ve başka sebepler neticesinde ligden çekildi. Son kalan rakibimiz de maçlara çıkmayacağını bildirdi. Biz hiç maç yapamadan şampiyon olduk." dedi.

Futbolcuların gelişimlerini sağlayabilmek için maç yapmalarının önemli olduğuna işaret eden Sinsi, şunları söyledi:

"Buruk bir şampiyonluk yaşadık. Bu bizim çok hoşumuza gitmedi. Gelecek vadettiğini düşündüğümüz bir yaş grubunun maç yapamamış olması bizi endişeye sevk ediyor. Gruplarda şu an için hangi takımlarla mücadele edeceğimiz belli değil. Daha önceki senelerde final oynamışlığımız var ama son maçlarda elendiğimiz de oldu. Kastamonu'yu temsil eden bir takım olarak gruplardan bir üst seviyeye çıkmak her zaman hedefimizdir."

Takım antrenörü Seyfi Tekin ise geçen yıl 14 Yaş Altı Milli Takım kampına 3 futbolcularının katıldığını kaydederek, "Hiç maç yapamadan gruplara gideceğiz. Onun eksikliği içerisindeyiz." diye konuştu.


- "Rakip çıkmayınca üzüldük"


Takımın kalecisi Salih Elmacı da sezon başından itibaren antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Rakip çıkmayınca üzüldük. Maça çıksalardı gruplara daha hazırlıklı giderdik. Kendimize çok güveniyorduk. Herkesi yenerek şampiyon olsaydık daha iyi olurdu." dedi.

Hiç maç yapmadan Kastamonu'yu gruplarda temsil edeceklerine işaret eden Eren Furkan Öztürk de, "Aslında üzücü bir şey. Keşke maç yapsaydık. Rakip çıktı da biz mi yenmedik. Rakip çıksa da yenerdik, sonuç farklı olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.


- "Bu çocuklar çalıştı, emek verdi"


Kastamonu Futbol İl Temsilcisi Serdar Badioğlu da geçen ağustos ayında tüm kulüpleri toplayarak lig oluşumunu yaptıklarını hatırlattı.

Gençlerin daha çok maç yapmasını istediklerini ifade eden Badioğlu şunları kaydetti:

"Bazı olumsuzluklar oldu. 15 yaş altı için 4 takımlı bir lig oluşturduk. İki takımımız lig başlamadan çekildi. Biz Kastamonu'dan Türkiye gruplarına bir takım çıksın istedik. Ligi devam ettirip ettirmeme yetkisi bizdeydi. Bu çocuklar çalıştı, emek verdi. Biz de ligin devam etmesi yönünde karar aldık."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:18
  1. 15 Yaş Altı Futbol Ligi
  2. Futbol
  3. Kastamonu
  4. Nida Sinsi
  5. Seyfi Tekin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Köşger; “Kadınımız çabaları ve başarılarıyla öncü ve de örnek olmuştur”
    1. Vali Köşger; “Kadınımız çabaları ve..
    2. Özbekistan Kokand Devlet Üniversitesi..
    3. Muratpaşa ITB Berlin’de
    4. KBÜ’de“Göç ve Kadın” programı ile..
    5. Sanayide “4 koldan 2023 atağı”
    6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    7. Üniversite mezunu becerilerinde..
    8. Sosyal konutlar için talep alımları..
    9. Uyuşturucu madde ticaretine 1 tutuklama
    10. "Cumhur İttifakı'nı Türkiye'yi..
    11. Mudanya’da proje üreten okul METEM
    12. Lisede yapılan KBRN tatbikatı..
    13. (Özel) Bisiklet tamiri için eşine..
    14. "VAR'dan sonra hakem hataları çok..
    15. Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens..
    16. Yenimahalle’de 8 Mart Kadınlar Günü..
    17. Ümmet Akın’a Alatepe ve Gözpınarı’nda..
    18. Çevreyi ve toprağı koruyacak 92..
    19. Merkez faizde direniyor
    20. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar’dan..
    21. Goalball’ın melekleri Erzurum’da
    22. Ankara'da 2 belediye otobüsü çarpıştı
    23. Bakan Turhan: Akıllı ulaşım,..
    24. Başkan Toltar veda etti
    25. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı! Çok..
    26. 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara..
    27. D-100 Karayolu sebze bahçesine döndü
    28. İmam, doktor, öğretmen ve psikolog..
    29. Avrupa borsaları
    30. Başkan adayı Tosun’dan Bodrumlu..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak