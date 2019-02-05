Ayaklarımız yere sağlam basıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 ekonomi öngörülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’ye ekonomik alanda geçmişte de çeşitli saldırılar olduğunu ve bu saldırıların alınan başarılı tedbirlerle ülkeyi rahatsız etmeden geçtiğini dile getirerek, vatandaşlara şöyle seslendi:

Nereden nereye geldik

“Biz bu ülkede görevi üstlendiğimiz zaman Türkiye’nin milli geliri neydi? Şu anda Türkiye’nin milli geliri nedir? Buna baktığımız zaman nereden nereye geldiğimiz ortada. Kişi başına milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğu bir ülkeyi biz, bir ara 11 bine kadar çıkarttık. Bu noktada 10 bin 602 dolar gibi bir seviyeyi yakaladık. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatımız varken, şu anda ihracatımız hamdolsun 168 milyar doların üzerine çıktı. Sizde bir güç, potansiyel varsa bunu yaparsınız. Bu konudaki kararlı yükseliş devam ediyor. 2003-2017 büyüme oranı 5,9 civarındaydı. Bunu korumak veya biraz altında da olsa böyle bir durumda bile olsak, büyümenin de devam ettiğinin bir alamet-i farikasıdır.”

“Savunmada ciddi atılımlar yaptık”

Türkiye’nin büyümede geri gideceğine ihtimal vermediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayiinde ciddi atılımları gerçekleştirdiğine işaret etti. Erdoğan, “Savunma sanayii bir ülkenin ekonomisinde adeta ona pik yaptıran sektördür. Şu anda savunma sanayiinde elde ettiğimiz rakamlara baktığımız zaman 2 milyar doların üzerinde savunma sanayi ürünlerinin ihracatından elde ettiğimiz imkanlarımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 33 milyona yaklaşan işgücü arzıyla tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını bildirdi.

“Görevimiz halka ucuz gıda yedirmek”

“Hal Yasası”na ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, yasayla ilgili çalışmayı devam ettirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, üreticiyle tüketici arasındaki istasyonların maliyeti artırdığını belirtti.

Büyük şehirlerde soğutma sistemleriyle modern haller kurulmasının, ürünlerin sağlıklı şekilde halka ulaşmasını sağlayacağını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizim görevimiz devlet olarak halkına hem sağlıklı hem daha ucuza ürün yedirmektir. Bunu bizim başarmamız şart. Bakanımız da bu konuda hassasiyet gösteriyor. Aynı şekilde tarlada ürünü hale ulaştırmak ve halden bunun satışını da en uygun fiyatlarla, en uygun imkanla, sağlıklı bir şekilde vatandaşımıza ulaştırma gayreti içinde olmamız lazım. Bu işin üzerine üzerine gidiyoruz. Kimse siyasi endişeye kapılmamalı. Hal Yasası’yla birlikte gerek marketler gerekse bakkal dükkanları vesaire ama bir de tabii çarşı pazar... Çarşı pazar da ‘Markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun’ diyerek vatandaşımızı sömürmemeli.”