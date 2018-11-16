Ayaklarda yangın var!

Sinirlerin nelerden etkilendiği henüz daha tam olarak belirlenmemiş olsa da, bazı sebepler belirlenmiştir. Yanan ayaklar sendromu, ayaklarda şiddetli yanma, iğnelenme, kaşınma ve karıncalanma ile birlikte bazen kızarma ve terlemenin de eşlik ettiği bir durumdur.

Kızarıklık olan durumlara eritmomelaljia denilir. Yanan ayaklar sendromu, bazı nörolojik ve tıbbi bir soruna eşlik edebileceği gibi tek başına da görülebilir.

Görme tembelliğiniz var mı?

Tek başına görülen yanan ayaklar sendromunda, genetik faktörü olan görme tembelliği ve görme alanında bozuklukların eşlik ettiği vakalarda bildirilmiş ve bu durum özel bir sendrom olarak tanımlanmıştır.

Çoğunlukla 50 yaş üzeri kişilerde ve kadınlarda, erkeklere oranla daha fazla görülür. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda gece ayakları örtmeme ve yanma sık görülen şikayetlerdir.Yanan ayaklar sendromu sadece geceleri değil gündüzleri de rahatsız eden bir problemdir.

Yaşanan tiroid problemleri,

Şeker hastalığı,

Romatizmal bazı sorunlar,

B12 vitamini eksikliği,

Enfeksiyon problemleri,

Kansızlık,

Varis hastalığı,

Sinir sistemi hastalıkları,

Gribal hastalıklar,

Gün boyu hareketsiz kalmak,

Masa başı işleri,

Raynaud hastalığı,

Kas romatizması,

Priferik nöropati ve priferik arter hastalığı,

Alkol, sigara kullanımı,

Stres,

Düşük tansiyon ve yüksek tansiyon,

Ayak veya ayak bileği kırıkları, çıkıkları ve parmaklarda meydana gelen travmatik sorunlar,

Geçirilen cerrahi operasyonlar gibi birçok sebep ayaklarda normalden daha fazla üşümeye neden olabilmektedir.

Bu saydığımız etkenlerin hiçbirinin olmaması durumunda, ailede bulunan genetik bazı hastalıklardan da kaynaklanabilir.

Giyilen çoraplar, ayak yanması şikayetinde oldukça önemlidir. Sentetik çoraplar ayaklardaki teri emmediği için ayaklarda yanmaya sebep olur. Pamuklu çoraplar giymek ayakların yanmasını azaltır.

Ayrıca ayakkabıların hava alması, dıştan dikişli olması ve ayakları terletmeyecek şekilde olması oldukça önemlidir.

Şeker hastalığı

Ayaklarda yanma ve üşüme durumu şeker hastalığının (diyabet) belirtilerinden biri olabilir. Şeker hastalığının yani diyabetin neden olduğu ayak yanmalarına keçelenme ve karıncalanma gibi durumlar da eşlik edebilmektedir.

Bununla birlikte daha çok geceleri yaşanır ve artar. Bunun anlamı; diyabetli hastaların kan şekerlerini kontrol altına almaları gerektiğidir.

Ayak yanması veya üşümesi gibi bir durumun oluşması, mutlaka bir hastalıkla ilişkili olacağı anlamına gelmemektedir.

TRAVMALAR

Mesela; ayaklara gitmekte olan sinirlerin sıkışmış olması da bu yanma veya üşüme durumuna yol açabilir. Sinirlerin sıkışması sonucunda oluşan ayak yanması veya üşümesi durumunda da, ayaklarda karıncalanma ve keçelenme yaşanabilmektedir.

Ayrıca bir takım travmalar nedeniyle de sinir sıkışması meydana gelebilmektedir.

Genellikle önceden meydana gelmiş olan bir kırık durumundan sonra, gerektiği kadar sağlıklı bir iyileşme süreci yaşanmamışsa ayaklara gitmekte olan sinirler etkilenebilmektedir.

Özellikle çukur ayak gibi ortopedik problemler varsa, ayaklardaki yanma ve üşüme gibi durumlar buna bağlı gelişebilmektedir. Bir uzman doktorun önerisi ile kullanılacak olan tabanlıklar vasıtasıyla ayaklara binen yük veya binen yükün dengesizliği azaltılabilir.

ACILI BAHARATLAR

Ayak yanması veya üşümesine metabolizma hızı da etki edebilmektedir. Uzmanların görüşüne göre; ayak yanmalarının ya da üşümelerinin metabolizma hızı ile de ilgisi olabileceğidir. Ayak yanmalarının veya üşümesinin önlenebilmesi için, vücut sıcaklığının artmasına sebep olabilecek acılı baharatlardan uzak durulması gerekmektedir.

B12 eksikliği

B12 eksikliği genellikle hayvansal gıdaların yeteri kadar tüketilmemesi ile oluşmaktadır.

B12 vitamininin emilimi değişik sebeplerden dolayı bozulabilmektedir ve bu da B12 eksikliğine yol açabilir.

Özellikle alkol kullanımı ve mide asidinin düşük seviyede olması B12 emilimini bozabilmektedir.

BASMA BOZUKLUKLARI

Ayakların yere basma şeklinden dolayı da ayaklarda yanma olabilir. Yere basma şeklindeki bozukluk sadece ayaktayken olan bir durum değildir. Mesela; devamlı olarak masa başında çalışmak durumunda olan kişiler de ayaklarını kötü pozisyonlarda tutarlarsa, ayaklarda yanma meydana gelebilir.

Kişinin yere basma bozukluğuna giydikleri ayakkabılar da yol açabilmektedir.

KİLO BURADA DA DERT

Ayrıca kişinin aşırı kilolu olması da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Basma bozukluğu olanlarda ayağın farklı yerlerine aşırı yük binmektedir ve bu da ayakta yanmaya yol açabilir.

Doğru bir şekilde yere basan ancak çok kilolu olan kişilerde ayakların bütününe büyük bir yük binmektedir ve bu da ayak yanmasına neden olabilmektedir.

Sonuç olarak; ayak yanması veya üşümesi durumu, aslında hem ciddi bir sağlık problemine işaret ediyor olabilir de, olmayabilir de! Yine de ayak yanması veya üşümesi, bir doktor muayenesi gerektirir.

Ayak yanmaları ve üşümeleri çok fazla sorun haline geldiğinde mutlaka bazı uzmanlarca değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Hastanede dahiliye, kalp damar cerrahisi, fizik tedavi, romatoloji ve nöroloji uzmanlarından randevu almalı ve altta yatan sebebin bulunmasını sağlamalısınız.