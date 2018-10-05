Ayakkabılar mikrop yuvası

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, “ayakkabıların altına bulaşan mikroplar ev havasını kirletir ve alerji astım nöbetlerini ortaya çıkarır” diyor. Bu gerçeği illâ bir bilim adamının söylemesine gerek yok; herkes ayakkabı ile dışarıda nerelere girip çıktığını hatırlamış olsa, evinin kapısına geldiğinde ne yapacağını bilir. Alışkanlık olarak değil, işin vehametini bilerek davranır ve ayakkabısını çıkarır.

OLUR MU ÖYLE ŞEY

Fakat evin kapısında ayakkabı çıkarıp, terlik giymekle de iş bitmiyor. Bir o kadar önemli olan da ayakkabının nereye konacağı.. Henüz şehirleşme aşamasında bulunan pek çok kişi, apartmanlarda yaşamalarına rağmen, çıkardıkları ayakkabıları kapılarının önünde bırakıp, sorunu halletmiş(!) oluyor. Bazen onlarca ayakkabı daire kapısının önünde birbirine karışmış vaziyette duruyor. Şimdi dikkat!

OLUR MU OLUR!

Daire kapısı önünde altüst olmuş durumdaki ayakkabılar arasında diyelim ilköğretimdeki yavrunuzun ayakkabısı da var. Sabah evden okula gidecek. Onca ayakkabı arasından kendisininkini arıyor. Bir teki şurada diğeri burada.. Girip çıkanlar, o minik ayakkabılara basmış da olabilir.. Çocuk ayakkabılarını buluyor, giyiyor ve okulun yolunu tutuyor. Ve..



Bir vesile ile elini ağzına sokuyor!

Ayakkabılar arasından kendi ayakkabısını seçerken, binbir mikrop taşıyan ayakkabılardan ellerine bulaşanları yutmaya başladı bile.. Akşam eve hasta olarak dönmesi muhtemel bir çocuktur o artık..

Prof. Dr. Yorulmaz, ayakkabının uygun kullanılmaması ve temizlenmemesi halinde hem giyen kişinin hem de evdeki diğer insanların sağlığına ciddi zararlar verebildiğini söylerken çok haklı. Sokakta kirli yerlerde, tuvalette, yağmurda çamurda dolaşılan ayakkabıların, toz toprak, çöp, hayvan dışkısı, balgam, gıda artıkları, haşereler, zararlı otlar, tarım ilaçları, kurşun gibi kimyasal maddeler dahil her türlü kirliliği altlarına bulaştırdığını belirtirken, çok ciddi bir uyarı yapıyor.

Siz de hastane koridorlarında biriken insanların durup dururken hastalandıklarını düşünüyorsanız; okuduğunuz bu satırları unutun.

Ayakkabılarınızın temizliğine aldırmayın.

Yine ayakkabılarınızı evinizin kapısında rastgele çıkarın..



Ayakkabınızı ayakkabılığa koymayın.

Ayakkabınızı da ayakkabılığı da sık sık özenle temizlemek gibi çabanız da olmasın!