Ayakkabı vurmasıyla oluşan yaraları iyileştirmek için ne yapmalı? Nasır ağrısına ne iyi gelir, nasır nasıl geçer?

Günlük hayatta, yeni alınan ve kalıbı sert ayakkabılar ciddi ayak sağlığı problemlerine neden olabiliyor. Tüm bedenin ağırlığını taşıyan ayaklar için ayak dostu ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, "Hava akımı bulunan, plastik materyal içermeyen, dar ve sert olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Özellikle ayağa baskı yapan ve ayak yapısına uymayan ayakkabılardan uzak durulmalı. Ayak yapısına zarar verecek etmenlere ayrıca dikkat edilmeli, hijyenik olmayan şartlar, çalışılan ortam ve tercih edilen ayakkabılar ayak sağlığına uygun olmalı. Ayrıca, aynı ayakkabı üst üste giyilmemeli, giyilecekse de bu ayakkabılar havalandırılmalı, aşırı nem ve terleme varsa kurutulmalı" önerilerinde bulundu.

Ayakkabı vurmasıyla oluşan yaralar için ne yapmalı?

Ayakkabı vurmasıyla oluşan yaralara gerekli müdahalenin yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken Uzm. Dr. Mehmet Coşkun Acay, şu tavsiyelerde bulundu:

"Oluşabilecek ciddi sorunları önlemek için ilk olarak ayakkabının vurduğu yerde oluşan yara ılık su ile yıkanmalı. Yaranın olduğu bölge kurulandıktan sonra cilt losyonları ile bölgeye pansuman yapılmalı. Eğer kişi dışarıdaysa ve tekrar ayakkabı giymesi gerekiyorsa kapalı pansuman yöntemini uygulaması gerekiyor. Yaranın daha da zarar görmemesi ve ciddi bir boyut kazanmaması için rahat ve yumuşak ayakkabılar tercih edilmeli."

Nasır çok sık görülen bir cilt sorunudur. Genellikle kötü ve kalitesiz ayakkabı giyme sebebi ile ayak tabanlarında oluşan nasır; derinin kendisini korumak amacı ile kalınlaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Nasır aslında basit bir problemdir. Lakin nasır iltihaplanır ise o zaman mutlaka bir doktora gitmek gerekmektedir.

Sarımsak nasıra iyi gelir mi?

Sarımsak doğal bir antioksidan olduğu gibi nasırlı bölgenin enfeksiyon kapmasını önleyen bileşiklere de sahiptir. İki diş sarımsağı ezip sirke ile karıştırarak nasırlı bölgeye sürün. Üzerine bir pamuk koyup bantla nasırlı bölgeye sabitleyin. 2-3 saat beklettikten sonra bandı çıkartıp bölgeyi ılık suyla yıkayın.

Ayak nasırı nasıl geçer evde?

Birkaç damla suyun içine birkaç tane aspirin karıştırarak koyu bir macun kıvamında karışım yapılır. Nasırın üzerine bu aspirin macunu sürülür ve bir bandaj ile kapatılarak gece boyunca bekletilir. Bu işlem nasır kaybolana kadar sürekli tekrarlanmalıdır.

Yeni oluşan nasır nasıl yok edilir?

Birkaç damla suyun içine birkaç tane aspirin karıştırarak koyu bir macun kıvamında karışım yapılır. Nasırın üzerine bu aspirin macunu sürülür ve bir bandaj ile kapatılarak gece boyunca bekletilir. Bu işlem nasır kaybolana kadar sürekli tekrarlanmalıdır.

Parmak arası nasır nasıl tedavi edilir?

Parmak aralarının nemli kalması nasırın mikrobunun yayılmasına neden olabileceği gibi hastalığın uzun süre geçmemesine zemin hazırlamaktadır. Aynı zaman da yine nasırlı olan bölgenin düzenli olarak masaj ile yumuşatılmasında ve nemlendirici kullanılmasında fayda bulunmaktadır.

Ayak nasır ne iyi gelir?

Banyodan yumuşayan sert nasır kolayca ponza taşı ile törpülenebilir. Nasırın verdiği rahatsızlık hissi ve acı ölü derinin atılması ile ortadan kalkar. Düzenli ponza kullanımı ile nasırlar büyük ölçüde tedavi edilir.

NASIR NEDEN OLUR?

Nasır derinin basınca yahut sürtünmeye maruz kalması sonucu oluşmaktadır. Bu şekilde bir başınca veya sürtünmeye maruz kalan cilt tabakası, kendini korumaya alarak kalınlaşır. Bu da nasır oluşumuna yol açar. Nasır her yerde görülebilmekle birlikte, genellikle ayaklarda ve ayak tabanında gözükmektedir. Ayaklarda nasır oluşumunun temel nedeni kötü ve rahatsız ayakkabı tercihidir. Nasır oluşumunun başlıca nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kötü, dar ve rahatsız ayakkabılar,

Ayak ölçüsünde olmayan ayakkabı giymek,

Rahatsız yüksek topuklu ayakkabılar,

Yanlış şekilde yürümek,

Çıplak ayakla egzersiz yapmak,

Ayak bakımına önem vermemek,

Çıplak ayakla fazla yürümek.

NASIR BELİRTİLERİ

Nasır aslında gözle rahatlıkla görülebilir bir cilt sorunudur. Ayrıca nasırlı bölgeyi el ile hissetmek de oldukça kolaydır. Lakin nasırın belli başlı belirtileri de vardır. Nasır belirtileri başlıca olarak şunlardır:

Nasır olan bölgenin kalınlaşması ve sertleşmesi,

Nasır olan bölgede ağrı hissi,

Nasır olan bölgeye basınç uygulandığında düzenli hissedilen ağrının ortadan kaybolması,

Nasır olan bölgenin kızarması.

NASIR TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Ayak altında nasır herkeste sıklıkla görülen bir durumdur. Bu nedenle nasır nasıl geçer sorusu fazlaca sorulmaktadır. Nasırın iltihaplanmaması halinde tedavisi oldukça kolaydır. Hatta çoğu zaman kendiliğinden geçebilmektedir. Peki nasıra ne iyi gelir? Nasıra iyi gelen temel şey nasır kremlerinin kullanılmasıdır.