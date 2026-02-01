  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Ayakkabı tabanından 297 milyon liralık 41 kilo altın çıktı
Gündem

Ayakkabı tabanından 297 milyon liralık 41 kilo altın çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Ayakkabı tabanından 297 milyon liralık 41 kilo altın çıktı

Habur Sınır Kapısı’nda ocak ayında düzenlenen kaçak altın operasyonlarında bazıları ayakkabıların tabanında toplam değeri 297 milyon lirayı bulan 41 kilo kaçak altın ele geçirildi.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artış ve yurt dışı ile Türkiye arasındaki fiyat farkının açılması, altın kaçakçılığı girişimlerinde artışa neden oldu.

Bu kapsamda gümrük muhafaza birimlerince yürütülen risk analizi ve kontroller neticesinde, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi.

DEĞERİ 297 MİLYON TL

Yapılan kontrollerde, bir kısmı şüphelilerin ayakkabıları içerisinde gizlenmiş toplam 41 kilo kaçak altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 297 milyon TL olan altınlarla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

 

