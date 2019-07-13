Ayakkabı düzenlemek için 10 muhteşem fikir

Şehir hayatı, bu duruma ayak uydurmak isteyen insanları eşya kalabalığına iterken bu durum önemli yansıma alanlarından biri de ayakkabılar... Kışlık, yazlık, baharlık ayakkabılar, kunduralar, botlar, spor ayakkabılar, gezinti ayakkabıları derken, evlerde bu ayakkabıların nerede saklanacağı ise modern insanın en önemli sorunlarından birini oluşturuyor.

Ayakkabılarınızı belki hala kutularında saklıyorsunuz, ancak bu ayakkabı kutuları size ayakkabılarınızı net bir şekilde göstermez. Yani bir taneye ihtiyacınız olduğunda, her bir kutuyu açmanız gerekir.

İşte size ayakkabılarınızı en şık şekilde muhafaza edebileceğiniz birbirinden farklı yöntemler...

1- Ayakkabılarınızı asmak için askılıklar

Asılı bir ayakkabı düzenleyiciyi dolabınızı, kapının arkasına veya duvarlara sabitlemekten daha kolay ne olabilir?

Aralarından seçim yapabileceğiniz bir sürü asma ayakkabı organizatörü var.

Bu, tüm çifti bir yuvaya sığdırdığınız normal askı ayakkabı düzenleyicisinden biraz farklıdır.

Bu asma ayakkabı düzenleyicisinin 10 ayrı rafı var. Ayrıca ek depolama için kullanabileceğiniz yanlarda birden fazla cep bulunur.

Ayrıca sadece kapıya asabileceğiniz bir ayakkabı düzenleyiciniz de olabilir.

2- Ayakkabılar için farklı boyutlarda bölümler

Bu sadece kişiler için değil tüm aile için harika bir ayakkabı organizatörü.

3- Topuklu ayakkabılarınız fazla ise bu organizatörü kullanabilirsiniz

Topuklu ayakkabılarınızı asmak için daha eşsiz bir yol arıyorsanız, bu organizatör işte tam size göre.

4- Gergi çubukları

Ayakkabılarınızı çekmecede tutmak istemiyorsanız, bu çubukları kullanılabilirsiniz.

5- PVC Borular

Duvar, bir PVC boru ayakkabısı organizatörü için muhtemelen en iyi konumdur.

PVC borular rafların her bir çift ayakkabıya yer açması için bölmeler olarak yapılmıştır.

Bir yerden başka bir yere taşıyabileceğiniz bir şey istiyorsanız, duvara sabitlemeyin. PVC borularını birbirine yapıştırın.

6- Ahşap bir merdivenden ayakkabı rafı

Doğru araçlara sahipseniz, bu zor bir iş değil. Ama eğer gerçekten mobilya yapımına hakim değilseniz, sadece sizin için bunu yapacak birine yaptırmakta fayda var.

Ardından, evinize hangi rengin karıştığını boyayın.

Ayrıca dekoratif öğelerinizin daha fazlası için ekran alanı olarak da kullanabilirsiniz.

Daha az ayakkabınız varsa, çok uzun bir merdivene ihtiyacınız olmayabilir. Böyle bir şey yapacak.

7- Giymediğiniz ayakkabılar için bir sepet

Ayakkabıları sıkça kullanmıyorsanız bu kutulara koyup saklayabilirsiniz.

8- Tel sepetler

Ayakkabılarınızı kategorilere ayırmak için tel sepetler kullanabilirsiniz.

9- Damlama tepsisi

Tüm temizlik işlemlerini tamamladıktan sonra birisi ıslak veya daha kötü çamurlu ayakkabılarla geldiğinde sizin için can sıkıcı olabilir.

Bu tür çamurlu veya ıslak ayakkabılardan kurtulmak için damlama tepsisi yapabilirsiniz.

10- Ayakkabıları yatağınızın altına sokun

Düz bir tahta kullanın ve tekerlekleri tabana takın. Ardından ihtiyacınız olan ayağı almak için tahtayı kolayca içeri ve dışarı kaydırın.

Bu alanı çok sık kullanmadığınız daha fazla öğe depolamak için de kullanabilirsiniz.