Ayak topuk çatlağına ne iyi gelir Topuk çatlaklarına iyi gelen karışım. Bayanların en çok şikayet ettikleri arasında topuk çatlakları. Özellikle ileri yaşlara gelindiğinde topuk çatlaklarının arttığı gözlemlenmekte. Özellikle yaz aylarında açık ayakkabı giyildiğinde ayaklar ortaya çıktığında ayak topuklarındaki çatlaklarda ortaya çıkıyor. Topuk çatlaklarına ne iyi gelir? Ayak topuk çatlağı hangi doktora gidilir? Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

Topuk çatlakları, deride görülen ince, derin yarıklardır. Bunlar derinin en üstteki kalın boynuzsu tabakasından, en derin tabakalarına kadar uzanabilirler. Çatlaklar ayak derisinde en fazla topuklarda ve yan yüzeylerde oluşurlar. Sağlıklı deri elastik, pürüzsüz ve yüke dirençli bir yapıda iken, çatlamış topuk derisi kuru, gevrek, pürüzlü bir yapıdadır ve en üstteki ölü hücrelerden oluşan boynuzsu tabakası kalınlaşmıştır.

Topuk çatlağı genellikle buradaki cildin aşırı kuruması nedeniyle oluşmaktadır. Uzun süre topuklu ayakkabı giymek ve fazla kilolar da topuklar üzerindeki baskıyı arttırdığı için topuk çatlağına neden olabilir. Düzenli olarak yapılan ayak bakımı ve nemlendirici kremler orta dereceli topuk çatlaklarını geçirmek için idealdir. Topuk çatlakları için dermatoloji bölümünden randevu alınmalıdır.

Topuk çatlaklarına iyi gelen karışım

2 yemek kaşığı bal

Yarım avokado

2 tatlı kaşığı limon suyu

Veya

1 kahve fincanı vazelin

Yarım limon suyu

4 adet ağrı kecisi (aspirin)

Yarım limon kabuğu rendesi

Ağrı tesiciyi dövün ve vazalinin üzerine dökün biraz da limon suyunu ekleyin. Biraz da limon kabuğu rendesi ekleyin ve karıştırın ve daha sonra bu karışımı topuklarınıza sürün.

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Uygulama şekli

Küçük bir kasenin içerisine tüm malzemeleri ilave ettikten sonra iyice karıştırın.

Daha başarılı bir sonuç elde etmek için, bu karışımı gece uyumadan önce yapın ve uygulayın.

İlk olarak ayaklarınızı sabunlu ve ılık su içinde yumuşayıncaya kadar bekletin.

Daha sonra ayak topuklarınızı sünger taşı ile çok bastırmadan ovun.

Ayaklarınızı belirli bir süreden sonra, sudan çıkarın, durulayın ve kurutun.

Son olarak ise ayaklarınıza bu karışımdan sürün ve pamuklu çoraplarınızı giyin.

Sabaha kadar çoraplarınızı çıkarmayın, sabah uyandığınız zaman topuk çatlaması durumunun hafiflediğini fark edeceksiniz.

Bu karışımı düzenli olarak uygulamanız durumunda, ayak topuklarında bulunan çatlaklar yok olacaktır. Topuk çatlakları yok oluncaya kadar karışımı uygulayabilirsiniz.

Ayak mantarı için hangi bölüme gidilir

Dermatoloji hangi hastalıklara bakar?

Dermatoloji pratiği önemli ölçüde klinik bilgi gerektirir. Dermatologların cilt semptomlarına neden olabilecek birçok iç durumu bilmesi gerekir.Dermatologların tedavi etmek için eğitildiği daha yaygın koşullardan bazıları:

– Saçta dökülme, saç kaşıntısı, saçta yağlanma ve yara olması,

– Aşırı terleme (Hiperhidroz),

– Sivilce, akne,

– Nasır, ayaktaki kaşıntılı durumlar,ayakta su toplanması,

– Ciltte bulunan doğum lekeleri,

– Vücutta kaşıntılı tüm durumlar,

– Kaşıntı ve kaşıntılı deri lezyonları,

– Alerjiler ve lenfödemler,

– Vücutta kızarıklıklar, morluklar, döküntüler,

– Ciltteki yaralar, çatlaklar,

– Mantar enfeksiyonları; ayak mantarı, cilt mantarı, kasık mantarı ve vücut mantarı,

– Seboroik dermatit ve kontakt dermatit,

– Deri yüzeyinde olan tüm lezyonlar (benler, siğiller, sivilceler, çiller gibi),

– Cilt kırışıkları, güneş lekeleri,

– Tırnak bozuklukları,

– Telenjaktiziler (ciltteki altı damarlarda çatlama),

– Cilt tümörleri,

– Ciltte gelişen içi su dolu baloncuklar (büller),

– Deride paraziter hastalıklar (uyuz gibi),

– Deride viral enfeksiyonlar (zona, uçuk gibi),

– Sistemik bazı hastalıkların deri lezyonları; lupus, skleroderma, dermatomiyozit,

– Sedef hastalığı,

– Varise bağlı gelişen yaralar,

– Vitiligo (deride beyaz lekeler),

– Aftlar (ağız içi yaralar kulak-burun-boğaza da gidilebilinir),

– Aşırı kıllanma.