Ayak kokusundan kurtulmanın yolları
Ayak kokusu hem kişisel sağlık hem de sosyal çevre açısından olumsuz ve biraz da can sıkıcı bir durum. Ama alabileceğiniz önlemlerle ayak kokusundan kurtulmak mümkün.29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
Çalışma saatlerinin uzun olması, bütün gün ayaklarımızın, ayakkabı içerisinde hapsolmasına neden oluyor. Yapılan birkaç yanlış sayesinde de ayak kokusu, sorunu meydana geliyor.
Bu sorunun üstesinden gelmek ya da önlem almak aslında çok basit.
Çoraplar
Pamuklu ya da nefes alabilen çoraplar giyerek, ayaklarınızın terlemesini önleyebilir ya da terledikten sonra nemi hapsetmesini sağlayabilirsiniz.
Değişiklik yapın
Ayakkabılarınızı o gün giydikten sonra mutlaka havalandırın. Diğer gün başka bir ayakkabı giyerek, diğerinin havalanmasını sağlayın.
Pudra ve karbonat
Ayakkabılarınızı havalandırdıktan sonra, karbonat ya da bebek pudrası dökün. Aynı işlemi ayakkabıyı giyerkende uygulayın. Bu sayede nemi ve kötü kokuyu ortadan kaldırmış olacaksınız.
Ayakkabı seçimi
Ayakkabılarınızın hava alan bir yapıya sahip olmasına özen gösterin. Sentetik ve naylon malzemelerle yapılan ayakkabıları tercih etmemeye çalışın.
Yıkayın
Her gün eve gediğinizde ve yatmadan önce ayaklarınızı yıkamaya özen gösterin. Deterjanlı, sirkeli ya da tuzlu su ile ayaklarınızı yıkamanız, gerekli hijyeni sağlayacak ve bakterilerin oluşumuna engel olacaktır.
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