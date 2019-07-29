Ayak kokusundan kurtulmanın yolları

Çalışma saatlerinin uzun olması, bütün gün ayaklarımızın, ayakkabı içerisinde hapsolmasına neden oluyor. Yapılan birkaç yanlış sayesinde de ayak kokusu, sorunu meydana geliyor.

Bu sorunun üstesinden gelmek ya da önlem almak aslında çok basit.

Çoraplar

Pamuklu ya da nefes alabilen çoraplar giyerek, ayaklarınızın terlemesini önleyebilir ya da terledikten sonra nemi hapsetmesini sağlayabilirsiniz.

Değişiklik yapın

Ayakkabılarınızı o gün giydikten sonra mutlaka havalandırın. Diğer gün başka bir ayakkabı giyerek, diğerinin havalanmasını sağlayın.

Pudra ve karbonat

Ayakkabılarınızı havalandırdıktan sonra, karbonat ya da bebek pudrası dökün. Aynı işlemi ayakkabıyı giyerkende uygulayın. Bu sayede nemi ve kötü kokuyu ortadan kaldırmış olacaksınız.

Ayakkabı seçimi

Ayakkabılarınızın hava alan bir yapıya sahip olmasına özen gösterin. Sentetik ve naylon malzemelerle yapılan ayakkabıları tercih etmemeye çalışın.

Yıkayın

Her gün eve gediğinizde ve yatmadan önce ayaklarınızı yıkamaya özen gösterin. Deterjanlı, sirkeli ya da tuzlu su ile ayaklarınızı yıkamanız, gerekli hijyeni sağlayacak ve bakterilerin oluşumuna engel olacaktır.