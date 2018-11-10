Ayak bakımı ile ilgili püf noktalar…

Kış mevsimi boyunca soğuk hava yüzünden cildimiz yıpranıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde cilt bakımlarına daha önem vermek gerekiyor. Kadınlar cilt bakımına önem verirken bazen ayaklarını ihmal edebiliyor. Bu dönemde kış boyunca yıpranacak, sürekli bot giymekten nefessiz kalacak ayaklara da en az cildimiz kadar özen göstermemiz gerekiyor. Güzellik uzmanları kış için yapılabilecek ayak bakımlarını ve pedikür tavsiyelerini paylaşıyor.

KURU AYAKLAR VE TOPUK ÇATLAKLARI İÇİN PARAFİN

Güzellik uzmanları, sürekli bot ve benzeri kapalı ayakkabı giymenin ayak tırnaklarının renk değiştirmesine, topuk çatlağı ve batık gibi sorunlara neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca; "Bunun için tırnak rengini açan ve ayak sertliği yumuşatan özel ürünler kullanmak gerekiyor. Ayakta kan dolaşımını artırmak ve topuklardaki sertliğin giderilmesi için ponza taşı ve güzel bir ayak peelinginin uygulanması lazım. Daha kuru ayaklar için parafin yapılabilir" ifadelerini kullandı

TIRNAKLARI DİNLENDİRMEK GEREKİYOR

Güzellik uzmanları; "Ayak tırnaklarınıza kış boyunca uzun bırakmak tırnak boşalmalarına neden olabilir. Onun için düz kesip törpülemeniz gerekir. Ayrıca ojelerin 2-3 günde bir temizlenip, hava alması için açık bırakılmalıdır. Ojelerin altına mutlaka base coat uygulanmalıdır. Tabii ki, unutmamalıyız ki her kadının ihtiyacı olan ayak bakımı birbirinden farklı. Öte yandan en önemli konu; uygulamaların kişiye özel ve hijyenik şartlarda yapılması" açıklamasında bulunuyor.

El ve ayak bakımı yaptırılacak yerin hijyen ve steril olma koşullarına mutlaka dikkat edilmesi gerektiği vurgulayan uzmanlar yeterli hijyen koşullarının sağlanamamasının birçok hastalığa neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.