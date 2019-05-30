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Ayağıyla hayatını yazan milli yüzücü kitabı için destek bekliyor

Hayatın Sefası kitabını ayağıyla yazan milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, “Şu anda sadece basımı ile alakalı sıkıntı çekiyorum. Çünkü verdiğim konferanslarda aldığım soruların en çoğu 'kitabın var mı' sorusu. Bunu da başarırsak çok daha iyi olacak diye düşünüyorum”dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:36
Ayağıyla hayatını yazan milli yüzücü kitabı için destek bekliyor

Manisa’da yaşayan ve Rombositopeni-radius yokluğu (TAR sendromu) hastalığı nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olan milli yüzücü Sefa Yurtkölesi (25), ayağıyla yazdığı kitapta zorlu hayatını anlattı. 7 ayın ardından kitabını tamamlayan Yurtkölesi, ‘Hayatın Sefası’ ismini verdiği kitabının basımı için destek bekliyor.  

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Sefa Yurtkölesi, bundan 6 yıl önce beden eğitimi öğretmeni aracılığı ile yüzme sporuna başladı. 2 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olan Yurtkölesi, kelebek, serbest, sırt ve kurbağa kulvarlarında 4 altın madalya kazanarak, milli takım kampına davet edildi. Başarıları ile dikkat çeken Yurtkölesi, 2014 yılında ise kıtalararası yüzme şampiyonasında Türkiye’yi temsil etti ve derece yaparak, bronz madalya kazandı. Antrenörleri eşliğinde Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü havuzunda antrenmanlarını aralıksız sürdüren Yurtkölesi, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na hazırlanıyor.

ÜNİVERSİTELERDE KONFERANSLAR VERİYOR

Yurtkölesi, yüzmede elde ettiği dünya çapındaki başarılarla spordaki yeteneklerini öğrencilere aktarmak için çeşitli üniversitelerde konferans düzenliyor. Öğrencilerin yönlendirmesiyle ayağıyla zorlu hayatını kitaba döken Yurtkölesi, 7 aylık bir çalışmanın ardından tamamlandığı kitabına ‘Hayatın Sefası’ ismini verdi. Maddi imkansızlık sebebiyle kitabının basımını yapamayan Yurtkölesi, kitabının basımı için destek istedi.

BENİM BİR HAYALİM VAR

Yurtkölesi 7 aylık bir çalışmanın ardından kitabını tamamladığını belirterek, “Benim hep bir hayalim vardı. Bir topluluğa ve bir kitleye hitap etmek bunu da çok genç yaşlarda başardım. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde konferans verdim. Bu konferansım çok beğenildiğinde daha profesyonel engelli yazarlarla birlikte beni tekrardan davet ettiler. Orada da yine ön plana çıktım. Konferanslarda yaşadığım hayatımı, sıkıntılı değil de eğlenceli hale getirerek anlatıyorum. Böyle çok daha güzel oluyor. Verdiğim konferanslarda ilkokul, lise ve üniversiteli arkadaşlar hep bir kitabımın olup olmadığını merak etti. Ben de bir gün iş yerimde başladım kitabı yazmaya. Masanın üzerine çıktım ayağımla kalemi aldım başladım hayatımı yazmaya” diye konuştu.


Kitabın basılması noktasından destek istediğini kaydeden Yurtkölesi, "Baktım hem esprili hem de duygusal gidiyor, insanlara hitap edebileceğini de düşünerek kitabımın adını ‘Hayatın sefası’ olarak adlandırdım. Şu anda sadece basımı ile alakalı sıkıntı çekiyorum. Çünkü verdiğim konferanslarda aldığım soruların en çoğu 'kitabın var mı' sorusu. Bunu da başarırsak çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Kitabın basılması konusunda destek bekliyorum. Yardım ederlerse gerçekten çok güzel olacak" dedi.                      

               

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:36
  1. Manisa
  2. Sefa Yurtkölesi

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