Ayağının tozuyla... Meral Akşener vatandaşın tepkisiyle karşılaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl’e gelir gelmez bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, “Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim." dedi.

Akşener, birtakım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde karşılanan Akşener, parti otobüsünden iner inmez bir vatandaştan tepki gördü. Akşener'in kendisini mahkemeye verdiğini söyleyen vatandaş, “Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim. Benim adım Tahir Kümran” ifadelerini kullandı.

"Utanmadan oy istiyorsun"

Tepkisini sürdüren vatandaş, “Hakaret etmedim, küfür etmedim. Bir de utanmadan halktan oy istiyorsun” diyerek, Akşener'in korumaları ve güvenlik güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.