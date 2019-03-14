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Ayağını kaybetti, umudunu kaybetmedi

Dünya ikincisi olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nın kaptanı Osman Çakmak, 11 yaşlarındayken hayalinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu belirterek, “Galatasaray maçını izlerken keşke o orta sahada ben olsam diyordum.

14 Mart 2019 Perşembe 17:02
Ayağını kaybetti, umudunu kaybetmedi

Dünya ikincisi olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nın kaptanı Osman Çakmak, 11 yaşlarındayken hayalinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu belirterek, “Galatasaray maçını izlerken keşke o orta sahada ben olsam diyordum. Rabbim o formayı değil de ay-yıldızlı formayı nasip etti" dedi.


Avrupa şampiyonluğunun ardından Dünya ikincisi olarak adını spor tarihine yazdıran Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nın kaptanı Osman Çakmak, memleketi Tokat’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen kariyer günlerine konuşmacı olarak katıldı. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda düzenlenen programda öğrencilere deneyimleri ve başarılarını anlatan Çakmak, Güneydoğu Gazisi oluşundan sporcu kişiliğine kadar değişik konularda açıklamalarda bulundu.



"O vatan aşkı ile biz sadece bir ayak verdik"


Şırnak’ta 1997 yılında vatani görevini yaparken mayına basması sonucu tek ayağını kaybettiğinde hayatın kendisi için bittiği düşüncesine kapıldığını ifade eden Çakmak, “Komutanım beni helikoptere taşırken ‘evlat bir isteğin var mı?’ diye sordu. ’Evet komutanım, benim ayağımı kesmeyin annem üzülmesin. Çünkü annem beni ayaksız görürse çok üzülür’ dedim. Doktor ameliyat masasına yatırdığında da ‘Hocam ben çok güzel futbol oynuyorum. Milli takıma kadar yükseleceğim. Benim ayağımı kesmeyin’ dedim. O da daha çok hastalığımın ilerlememesi için sol ayağımı almış. İçimde olan coşku bir anda bitti mi? 5-6 gün bitti. ’O vatan aşkı ile biz sadece bir ayak verdik’ dedik. Hayatımıza devam ettik” dedi.



Hayali gerçek oldu


11 yaşlarındayken hayalinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu belirten Çakmak, “Galatasaray maçını izlerken keşke o orta sahada ben olsam diyordum. Rabbim o formayı değil de ay-yıldızlı formayı nasip etti. Daha büyük bir gurur, daha büyük bir heyecan. İçimizdeki o an, takdiri ilahidir. Mayına bastık sol ayağımızı kaybettik. Gençlerimize onu anlattık. Ondan sonra Avrupa Şampiyonu olduk. Rabbim son saniyede golü nasip etti. O coşkuyu, heyecanı Türk halkı ile yaşadık” diye konuştu.


Programa katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatan sevdalısı Çakmak’a başarılarını devamını dileyerek, “Yüreği öyle dopdolu ki ülke sevdası, millet sevdası, Tokat’lılık her şey var onda” dedi. Vali Ozan Balcı ise konuşmasında Osman Çakmak’ın umudu kaybetmemeyi, direnci kaybetmemeyi temsil ettiğini ifade ederek, “Demekki bütün olumsuzluklara rağmen hayatta dirençli olanlar kazanıyor” ifadelerini kullandı.


Programın sonunda Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak, soru soran öğrencilere futbol topu imzalayarak hediye etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:02
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