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Aktüel Ayağı mazgala sıkışan çocuk kurtarıldı
Aktüel

Ayağı mazgala sıkışan çocuk kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 21:13:00 -
Ayağı mazgala sıkışan çocuk kurtarıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde ayağı mazgala sıkışan 7 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Karacami Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen 7 yaşındaki A. T.'nin ayağı mazgala sıkıştı. Çocuğun yardım istemesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Amirliği ekipleri, mazgalı iş aleti ile genişleterek çocuğu kurtardı. Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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