Ayağa kalktığınızda gözleriniz kararıyor mu?

Ayağa kalkarken yaşanan göz kararması probleminin en yaygın sebebi kan basıncının ani olarak değişmesidir. Bu durum oturur pozisyondayken ayağa kalkıldığında kan basıncının aniden düşmesi olarak tanımlanır. Tıp literatüründe ise postüral hipotansiyon olarak adlandırılır. Yetişkinlerde görülme sıklığı çocuklara göre daha yaygındır. Hem erkeklerde hem de kadınlarda rastlanması mümkün olan bu probleme kadınlar, erkeklere göre daha fazla maruz kalırlar.

Ayağa ani bir şekilde kalkma sonucu meydana gelen titreme, baş dönmesi, geçici görme kaybı ve göz kararması problemleri fazla uzun sürmez. Saniyeler içerisinde son bulur. Bu esnada herhangi bir problem olmadığı düşünülse de sorunun kaynağına gidilmelidir. Kan basıncının hızlı bir şekilde ve kişinin bayılacakmış hissine kapıldığı bu süreçte bazen düşmeyi önlemek amacıyla duvara ya da o an düşmeye engel olabilecek herhangi bir nesneye tutunmak gerekebilir.

GÖZ KARARMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Ayağa kalkıldığında birden gözlerin kararması ve bu duruma eşlik eden titreme, baş dönmesi, geçici görme kaybı gibi problemlerin kaynağı için aşağıdaki durumlardan söz edilebilir:

Atardamalarda yaşanan tıkanıklık

Damarların sertleşmiş olması

Şeker hastalığı

İç kulakta bulunan keseciklerde mevcut olan bir problem

Bir çeşit sinir hastalığı olan çoklu sistem atrofisi

Yeme hastalığı olarak tanımlanan anoreksiya nevroza

Kalpteki ritim bozuklukları

Kan hacminin gereğinden düşük olması

Postural tansiyon düşüklüğü

Aşırı derecede stresli ortamlara ve olaylara maruz kalmak

B12 vitaminin eksikliği

Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri

Demir eksikliğine bağlı olarak meydana gelen anemi (kansızlık)

GÖZ KARARMASI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Ayağa kalkarken göz kararması problemi yaşayanların gitmeleri gereken hastane servisi ilk etapta göz hastalıklarıdır. Göz hastalıkları uzmanı bu duruma kaynaklık eden faktörün saptanması adına birtakım tetkiklerin yapılmasını talep edebilir. Saptanan durum neticesinde tedavi programı belirlenir. Örneğin bu problem tansiyonun kronik bir şekilde zaman zaman düşmesinden kaynaklanıyorsa tansiyon değerlerinin kontrol altına alınması adına uygun tedavi yönteminin kalp –damar hastalıkları uzmanıyla birlikte planlanması gerekir.