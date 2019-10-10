Avusturya'daki Linz Havaalanı yakınında patlama meydana geldi. Avusturya polisinin bildirdiğine göre ikisi ağır 5 yaralı var.
10 Ekim 2019 Perşembe 13:03
Polis sözcüsünün açıklamasına göre, Avusturya'daki bir atık imha tesisinde meydana gelen patlamada terörizm belirtisi görünmüyor.
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