Avusturya'daki Linz Havaalanı yakınında patlama Avusturya'daki Linz Havaalanı yakınında patlama meydana geldi. Avusturya polisinin bildirdiğine göre ikisi ağır 5 yaralı var.

Polis sözcüsünün açıklamasına göre, Avusturya'daki bir atık imha tesisinde meydana gelen patlamada terörizm belirtisi görünmüyor. Haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...

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