  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avusturya’da terörle mücadele operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Avusturya’da terörle mücadele operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:49:27 -
Avusturya’da terörle mücadele operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı

VİYANA (AA) - Avusturya’da terörle mücadele kapsamında 4 eyalette 60 adrese düzenlenen operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Graz Savcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Aşağı Avusturya, Steiermark, Karintiya ve Viyana eyaletlerinde terör yapılanması oluşturmak ve teröre destek vermek suçlamasıyla ev, iş yeri ve dernek gibi çeşitli meskenlerde aramalar yapıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun 2 Kasım'da başkent Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısıyla ilişkili olmadığı, operasyona ilişkin soruşturmanın bir yıl önce başlatıldığı belirtildi.

Ülkede terör yapılanması oluşturmak, teröre finansal destek sağlamak ve suç örgütü kurmak gibi çeşitli suçlamalar kapsamında 70 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada, 60 meskenin arandığı ve 30 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

- İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Konuya ilişkin Avusturya Haber Ajansına (APA) açıklama yapan İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Hukuk devletinin imkanları doğrultusunda, bu aşırıcılık yanlısı, gaddar suç oluşumlarının üzerine bütün gücümüzle gidiyoruz." dedi.

Nehammer, operasyonun, teröre finansal destek verdiği ileri sürülen, kara para aklayan ve terör yapılanması içinde olduğu iddia edilen kişilere yönelik olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce
Gündem

İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Baş..
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites
Dünya

Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hz. peygambere hakaretin ardından Fransa’ya karşı İslam ülkeleri tarfından uygulanan boykot sonr..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay