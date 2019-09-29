Avusturya'da seçimin kazananı belli oldu Avusturya’da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı.

Avusturya’da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı.

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