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Avusturya'da binlerce kişiden ırkçı hükümete karşı ayağa kalktı: AB'yi biz kurduk Naziler değil!

Avusturya’nın başkenti Viyana’da binlerce kişi aşırı sağcı hükümetin, ayrıştırıcı, yabancı ve Müslüman karşı politikalarına tepki gösterdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 23:40
Avusturya'da binlerce kişiden ırkçı hükümete karşı ayağa kalktı: AB'yi biz kurduk Naziler değil!

Avusturya’nın başkenti Viyana’da binlerce kişi, aşırı sağcı hükümetin, ayrıştırıcı, yabancı ve Müslüman karşı politikalarına tepki gösterdi.

Albertina Meydanı'nda toplanan göstericiler, "ırkçılık öldürür", "Nazilere hayır" ve "birlikte yaşam için cesur ol" yazılı pankartlar açtı.

Buradan yürüyüşe başlayan protestocular, şehrin işlek caddelerinden Ringstrasse’yi trafiğe kapatarak başbakanlık binasına ulaştı.

Çok sayıda sanatçı, yazar ve aktivistin konuşma yaptığı eylemde, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin ülkedeki azınlıklar ve mültecilere yönelik ayrıştırıcı ve ötekileştirici politikalar yürüterek toplumu ayrıştırdığı savunuldu.

Yazar Doron Rabinovici, burada yaptığı konuşmada, aşırı sağcı hükümetin, her geçen gün Müslüman ve göçmen karşıtlığı yaparak, ülkenin gerçek sorunlarını örtbas ettiğini söyledi.

AB'yi biz kurduk Naziler değil

Rabinovici, aşırı sağcı partinin Neonazi oluşumlarla yakın ilişki içerisinde olduğunun altını çizerek, hem içişleri bakanı hem de başkan yardımcısının Nazi söyleme sahip medya kuruluşlarına finansal destek olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 20 yıl önce aşırı sağcıların Avusturya’da hükümet ortağı olduğu dönemde bütün dünyanın tepki gösterdiğini hatırlatan Rabinovici, ancak bugün artan popülist söylem nedeniyle tepkilerin yetersiz kaldığına işaret etti.

Rabinovici, "Yalnız Viyana’da değil, Avrupa’nın her kentinde, Budapeşte’de, Roma’da, Berlin’de aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenleyerek, popülistlerden daha fazla olduğumuzu göstermeliyiz. Bir barış projesi olan Avrupa Birliği'ni biz kurduk, Naziler değil." şeklinde konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri, sanatçıların seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

"Perşembe protestosu" olarak da adlandırılan gösteriler bir ayı aşkın süredir her perşembe başkent Viyana'da düzenleniyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 23:40
  1. Nazi
  2. Doron Rabinovici
  3. Avusturya Halk Partisi (ÖVP)
  4. aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ)
  5. Avusturya
  6. Viyana

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