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Aktüel

Avusturya, İtalya hariç komşularına sınırlarını açıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:11:39 -
Avusturya, İtalya hariç komşularına sınırlarını açıyor

VİYANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatan Avusturya, yarından itibaren İtalya dışındaki bütün komşularına sınırlarını tamamen açma kararı aldı.

Avusturya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Alexander Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, Almanya, Çekya, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Lihtenştayn ve Macaristan sınırlarında perşembeden itibaren sağlık kontrollerinin sonlandırılacağını, karantina ve test şartının kaldırılacağını duyurdu.

Schallenberg, virüsün Avrupa’da ilk görüldüğü ve en etkili olduğu ülkelerden İtalya için ise "sayılar henüz buna izin vermiyor." ifadesini kullandı.

İtalya’ya yönelik tedbirlerin süreceğini belirten Schallenberg, bu ülkeye ilişkin değerlendirmelerin gelecek hafta da süreceğini ancak kararın günlük vaka sayısı ve can kayıplarına bağlı olduğunu ifade etti.

Schallenberg, yurt dışına çıkacak vatandaşların salgın hastalığı göz önünde bulundurarak hareket etmeleri çağrısında bulunarak, İsveç, İngiltere ve İspanya gibi ülkelere seyahatin riskli olduğunu, Avrupa Birliği (AB) dişi ülkelere yönelik ise AB’nin alacağı kararlar doğrultusunda hareket edileceğini bildirdi.

Avusturya, salgınla mücadele kapsamında mart başından itibaren sınırlarını kapatmıştı.

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