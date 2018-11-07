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Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Güvenilir bir şekilde soruşturulmalı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuşan Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, "Hem biz, hem de AB, olayın kapsamlı, güvenilir ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:08
Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Güvenilir bir şekilde soruşturulmalı

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile başkent Viyana’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kneissl, iki komşu ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin ele alındığını söyledi.

Bakan Kneissl, Anadolu Ajansı muhabirinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin bir sorusu üzerine, “Hem biz, hem de AB, olayın kapsamlı, güvenilir ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Fikir alışverişinde bulunduk'

Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında, Suriye ve Yemen’de yaşanan gelişmelerin öncelikleri arasında olduğunu belirten Kneissl, "Slovenya ile birlikte Suriye’nin mayınlardan arındırılmasına ilişkin bir proje üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bilindiği üzere Slovenya, Bosna savaşının ardından bu bölgedeki mayınların temizlenmesinde önemli bir çalışma yürütmüştü, bundan dolayı ciddi oranda teknik birikime sahip. Suriye’de hayatın yeniden normalleşebilmesi için mayınların temizlenmesi önemli bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ise Avusturya’nın Karintiya eyaletinde yaşayan Sloven azınlığın sorunlarını ele aldıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 19:08
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Karin Kneissl

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