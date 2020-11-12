Avusturya Başbakanı Kurz 'siyasal İslam' ifadeleriyle Müslümanları hedef aldı

Avrupa’da hızla artan İslamofobi’yi tetikleyen ülkelerin başında gelen Avusturya’da, Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeler devam ediyor. Avustusya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Müslümanları hedef alarak, “Siyasal İslam adında bir suç yaratacağız.” ifadelerini kullandı.

Kurz, Macron'un peşinden gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Peygamber Efendimiz’i aşağılayan karikatürleri devlet binalarına asmasıyla başlayan ve ırkçı söylemlerle devam eden saldırılarını Avusturya Başbakanı Kurz devam ettirdi.

Ülkesinde camileri kapatan ve daha önce de Müslüman göçmenleri hedef alan Kurz, Müslümanlara yönelik nefret söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Kurz'dan skandal hamle

İslamiyet’i terörle bağdaştıran ifadelere yer veren ve aşırı sağcı olarak bilinen Kurz, sosyal medya hesabından tepki çeken açıklamalarda bulundu. İnançların özgürce ve güvenli bir şekilde yaşanması gerektiğini söyleyen ancak ülkesinde Müslümanlara fişlenme korkusu yaşatan Kurz, Twitter hesabından, “Siyasal İslam'a karşı mücadelede bizzat terörist olmayan, ancak bunun için üreme zemini oluşturanlara karşı harekete geçebilmek için "siyasal İslam" adında bir suç yaratacağız.” ifadelerini kullandı.

İslam'a karşı videokonferans

Kurz ve Macron’un İslam’a yönelik ırkçı saldırılarında hem fikir oldukları ve birbirinden fikir alış verişinde bulundukları biliniyor. Dün gerçekleştirilen İslam’a karşı nefret tutumlarının konuşulduğu bir videokonferansa Kurz ve Macron öncülük yapmıştı.

Öte yandan Kurz, seçim vaadinde başörtüsünü yasağı getireceğini açıklamıştı.