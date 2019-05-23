Avustralya'ya meteor düştü! Gökyüzünü aydınlattı Avustrulya'nın güneyine düşen bir gök cismi etrafa yaydığı ışıkla gece karanlığında gökyüzünü aydınlattı.

Avustralya Astronomi Topluluğu'nun yerel medyaya "uzay tozu" dediği cisim, olayı izleyenler tarafından "meteor" olarak değerlendirildi. Uzay tozu, yeryüzüne yaklaştıkça etrafa yaydığı ışık büyürken ülkenin Gambier Dağı bölgesinde düştüğü noktada etrafa bir patlamayı andıran alevler saçtı. Çok sayıda görgü tanığı çektikleri videoları sosyal medyada paylaştı. Avustralya polisi de bu gök olayını görüntüledi. Kaynak: euronews

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