  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avustralya'dan Çin'e "adaletin temel standartlarını yerine getirmeme" suçlaması
Aktüel

Avustralya'dan Çin'e "adaletin temel standartlarını yerine getirmeme" suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:38:28 -
Avustralya'dan Çin'e "adaletin temel standartlarını yerine getirmeme" suçlaması

ANKARA (AA) - Avustralya, Çin asıllı Avustralyalı akademisyen Yang Hıngcün'e yöneltilen casusluk suçlamasında, Çin'i "adaletin temel standartlarını yerine getirmekte başarısız olmakla" suçladı.

South China Morning Post'un haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, görünürde yanlış bir şey yaptığına dair yeterince kanıt yokken, savcıların Yang hakkında dava açması karşısında "hayal kırıklığına uğradıklarını ve derin endişe duyduklarını" belirtti.

Payne, Çinli yetkililerin uzun bir soruşturma döneminden sonra Yang'ın casuslukla suçlandığını açıklamasını esefle karşıladıklarını vurgulayarak, "Bu suçlamayı destekleyecek hiçbir kanıt görmedik." dedi.

Yang'ın 2019'da gözaltına alınmasının ardından aile ziyaretlerine izin verilmediğini ve yasal temsilcisine sınırlı erişiminin bulunduğunu dile getiren Payne, "Bu, adaletin ve yargılamanın temel standartlarının altında. Uluslararası normlarla karşılaştırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Ocak 2019'da Guangcou'da gözaltına alınan Yang hakkında 7 Ekim'de casusluk suçlamasıyla dava açıldığını doğrulamış, Çinli yetkililerin, davayı "hukuka uygun ve Yang'ın haklarını tamamen koruyarak" ele alacağını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri harekatının durmasının ancak Türkiye'nin tutum değiştirmesiyle..
'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Gündem

'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Darbe iması bulunan "I..
Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay