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Avustralya'da yaşlı çift kertenkele saldırısında yaralandı

16 Ağustos 2019 Cuma 18:19
Avustralya'da yaşlı çift kertenkele saldırısında yaralandı

ANKARA (AA) - Avustralya'da, bir monitör kertenkelesi ile mücadele eden köpeklerini korumaya çalışan yaşlı çift, kertenkelenin saldırısı sonucu yaralandı.

ABC News'in haberine göre, acil durum ekipleri, Kuzey Queensland bölgesinde yaşayan yaşlı çiftin, köpeklerini korumaya çalıştıkları dev kertenkelenin saldırısıyla yaralandığını bildirdi.

Kertenkelenin ısırdığı 72 yaşındaki adamın bacağından ve kolundan ağır yaralandığı olay sonrası kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığını belirten yetkililer, ayağından yaralanan eşinin de tedavi altına alındığını kaydetti.

Dev kertenkelenin saldırdığı köpeğin de ağır yaralar aldığı ifade edildi.

Boyları yaklaşık 2 metreyi bulabilen Avustralya'daki monitör kertenkelesinin insanlara nadiren saldırdığına dikkat çekilirken, kurtarma ekipleri, saldırıyı "korkunç ve garip" olarak nitelendirdi.

Kurtarma ekibinden bir sözcü, "Kertenkele aniden onlara dönmüş, yaşlı adamın sağ kolunu ve bacağını kavrarken, yaşlı kadını da bacağından ısırmış." dedi.

Ağır yaralanan ve büyük ihtimalle ön kolu kırılan yaşlı adamın bacağından aldığı yaradan dolayı kanamasının çok olduğunu aktaran sözcü, "Çok acı çekiyordu." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:19
  1. Avustralya
  2. kertenkele

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