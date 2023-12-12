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Dünya Avustralya'da uçak düştü! 1'i çocuk 2 kişi öldü
Dünya

Avustralya'da uçak düştü! 1'i çocuk 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-12-12 10:54:00 -
Avustralya'da uçak düştü! 1'i çocuk 2 kişi öldü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde düşen küçük uçakta bir çocuk ve bir erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde düşen küçük uçakta bir çocuk ve bir erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

9News'ün haberine göre, küçük uçak, eyaletin kuzeyindeki Winegrove Road üzerinde elektrik hatlarına çarptıktan sonra alev aldı.

Polis, elektrik hattına çarpıp ardından Clarence Nehri kıyısına düşen uçaktaki 30 yaşlarında bir erkek ve 10 yaşından küçük bir çocuğun öldüğünü duyurdu.

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