0553 313 94 23

Avustralya'da Tamil ailenin sınır dışı edilmesi ertelendi

Federal Mahkeme, Avustralya'dan Sri Lanka'ya sınır dışı edilmeyi bekleyen Tamil ailenin davasını 12 gün erteledi

06 Eylül 2019 Cuma 09:57
Avustralya'da Tamil ailenin sınır dışı edilmesi ertelendi

MELBOURNE (AA) - Avustralya Federal Mahkemesi, ülkeye iltica başvuruları kabul edilmeyen ve Sri Lanka'ya sınır dışı edilmek üzere Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde bekletilen 2'si çocuk 4 kişilik Tamil ailenin davasını ikinci kez erteleyerek 18 Eylül'de görüşülmesine karar verdi.

Sınır dışı edilmek üzere Melbourne'den bindikleri uçak, geçen hafta, mahkeme kararıyla son anda Darwin kentine indirilen Sri Lankalı etnik grup Tamillere mensup ailenin davası, Melbourne'daki Avustralya Federal Mahkemesinde yeniden görüldü.

Avustralya'ya iltica başvurularının kabul edilmemesinin ardından Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde sınır dışı edilmeyi bekleyen ailenin en küçük kızlarının Avustralya'da koruma hakkı olmadığını ileri süren Göçmen Bakanlığından daha fazla delil isteyen Federal Mahkeme, davayı 18 Eylül'e erteledi.

Ailenin 12 gün daha Avustralya'da kalmasına hükmeden Federal Mahkeme Yargıcı Mordecai Bromberg, ailenin duruşmadan önce sınır dışı edilemeyeceğine karar verdi.

Ailenin avukatı Carina Ford, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ailenin ülkede kalabilmesi için yasal mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

- "Mahkeme kararını heyecanla bekliyoruz"

Tamil Mülteci Konseyi Sözcüsü Aran Mylvaganam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 hafta sonra görülecek mahkemeden çıkacak kararı heyecanla beklediklerini söyledi.

Duruşmanın 12 gün sonraya ertelenmesinin aileyi destekleyenlere hazırlık yapmak için daha fazla zaman kazandırdığını belirten Mylvaganam, "Heyecanla mahkemenin kararını bekliyoruz, iki haftamız daha var. Bu aile Sri Lanka'ya sınır dışı edilebilir, hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilirler. Avustralya hükümetinin ailenin ülkede kalmasına izin vereceğini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sri Lanka'dan Avustralya'ya ayrı teknelerle 2012 ve 2013'te gelen Nades olarak bilinen baba Nadesalingam Murugappan ve Priya olarak bilinen anne Kokilapathmapriya Nadesalingam'ın ülkede iki çocukları oldu.

Queensland eyaletindeki Biloela kentinde yaşayan ailenin 4 yaşındaki kızları Kopika ve iki yaşındaki Tharnicaa ile defalarca yaptıkları iltica başvuruları reddedildi.

Başbakan Morrison, geçen hafta yaptığı açıklamada, aileye tanınacak herhangi bir istisnai durumun, insan kaçakçılarını teşvik edeceği gerekçesiyle ailenin ülkede kalması yönündeki talepleri kabul etmemişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:57
  1. Avustralya
  2. Avustralya Federal Mahkemesi
  3. Sınır Dışı
  4. Tamil kökenli aile

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rumkale’de Su Sporları Festivali Başlıyor
    1. Rumkale’de Su Sporları Festivali..
    2. Konfeksiyoncuların Suriyeli işçi..
    3. Nicki Minaj'dan emeklilik kararı
    4. Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
    5. Yemen’deki katliamda bilanço artıyor
    6. İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini..
    7. Muhtarlardan Kaymakam Sinanoğlu’na..
    8. Bahamalar’da ölü sayısı 30’a yükseldi
    9. Haliliye Voleybol Takımı lige sıkı..
    10. Kızılırmak derneklerinden Taşdelen’e..
    11. Filipinler’de dang humması salgını
    12. Uyuyamıyorsanız sebebi bu olabilir
    13. 5 yatırıma 14 milyar TL
    14. "GastroAntep" sanayi ve ticareti..
    15. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP..
    16. Vali Yardımcılarından Rektör Uysal’a..
    17. Kaplan: Uyarıyorum, intihar ediyoruz!
    18. Türkeli’de Köylü Pazarı hizmete girdi
    19. Diyarbakır'da terör operasyonu
    20. Tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor
    21. HDP'li Lice Belediye Başkanı gözaltıda
    22. Sinop’ta inşaat malzemesi yüklü..
    23. Milli güreşçiler olimpiyat kotası için..
    24. Türkiye ile Andorra 3. kez..
    25. Faizsiz sigortanın adresi olan Katılım..
    26. Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal,..
    27. EYT son durum ne? Cumhurbaşkanı..
    28. "Gittiğimiz her yerde aslanlar gibi..
    29. Başkan Yavaş’tan UMEM’e ziyaret
    30. Av yasağı bitti, balık bollaştı
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!