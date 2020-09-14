  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avustralya'da göç yolunu kaybeden 16 metrelik dev balinalar timsahlarla dolu nehre girdi
Aktüel

Avustralya'da göç yolunu kaybeden 16 metrelik dev balinalar timsahlarla dolu nehre girdi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:15:48 -
Avustralya'da göç yolunu kaybeden 16 metrelik dev balinalar timsahlarla dolu nehre girdi

ANKARA (AA) - Avustralya'nın kuzeyinde göç yolunu kaybeden 16 metre uzunluğundaki 3 kambur balinanın Doğu Timsah Nehri'ne girdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, göç yolunda kaybolan balinaların yanlışlıkla timsahların yoğunlukta olduğu Doğu Timsah Nehri'ne girdiğini açıkladı.

Yaklaşık 16 metre uzunluğundaki kambur balinaların timsahlar tarafından rahatsız edilme ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan yetkililer, balinaların ancak nehrin sığ kısımlarında mahsur kalmaları durumunda timsahlara yem olabileceklerini belirtti.

Yetkililer, böyle bir durumun Avustralya'da ilk defa yaşandığını aktardı.

Balinalardan 2'sinin nehirden çıkmayı başardığı ve diğerinin de okyanusa dönmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Uzmanlar, balinaların Antarktika'ya yakın sulara dönüş güzergahında olduğunu tahmin ediyor.

Balinalar geçen hafta Kakadu Ulusal Parkı'nda görülerek yetkililere bildirilmişti.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!
Dünya

İngiliz İstihbaratı'ndan dünyayı sarsan uyarı!

İngiltere Savunma İstihbaratı’ndan son dakika açıklaması geldi. İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya’nın her an nükleer saldırı yapabilecek..
Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı
Gündem

Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını her fırsatta FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve p..
Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında
Gündem

Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya yetkilileri Türk gaz ve petrol şirketlerini L..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı