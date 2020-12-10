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Aktüel Avustralya'da 500 bin yılda bir rastlanacak sıcak bir ilkbahar yaşanıyor
Aktüel

Avustralya'da 500 bin yılda bir rastlanacak sıcak bir ilkbahar yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:13:23 -
Avustralya'da 500 bin yılda bir rastlanacak sıcak bir ilkbahar yaşanıyor

ANKARA (AA) - Avustralya'da 500 bin yılda bir karşılaşılacak derecede sıcak bir ilkbaharın yaşandığı bildirildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, yapılan analizler, Avustralya'da 2020 ilkbaharının, iklim değişikliği faktörü olmasaydı, 500 bin yılda bir görülebileceğini ortaya koydu.

Analiz, Ulusal Çevre Bilimi programının Yeryüzü Sistemleri ve İklim Değişikliği Merkezi tarafından yayımlandı.

Hem gözlem hem de iklim modeli verilerine dayanılarak yapılan çalışma ayrıca sıcaklığın Avustralya'da gelecek yıllarda daha da artacağı ve rekor seviyeye ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Avustralya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, 2020 ilkbaharında yaşanan sıcaklığın, 1910 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Avustralya'nın Sydney kentinde de kasım ayında rekor gece sıcaklığı kaydedilmişti. Sydney'de 29 Kasım'da en düşük gece sıcaklığı 25,4 olmuştu.

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