Avustralya polisi çocukların istismar edildiği 'seks odasını' ortaya çıkardı

Polisin yaptığı operasyonda, en küçüğü henüz 12 aylık olmak üzere 13 çocuğun istismar edildiği ve cinsel tacizlerin kameraya alındığı gizli 'seks odasını' da ortaya çıkardı.

Avustralya Federal Polisi'nin (AFP) öncülüğünde yürütülen uluslararası operasyon kapsamında ayrıca kendi 4 çocuğunun istismar edilmesine izin veren 28 yaşındaki bir 'anne' de gözaltına alındı.

Çok sayıda ileri yaşlı cinsel saldırganın (sapık) 'çocuk avcılığı' için Filipinleri ziyaret etmesi nedeniyle Avustralya Federal Polis Teşkilatı'nın Filipinli meslektaşlarıyla birlikte çalıştığı ve onların topladığı istihbaratı kullandığı ifade ediliyor.

Çocuk istismarına yönelik çalışmalar Uluslararası Adalet Misyonu ile birlikte koordine ediliyor ve söz konusu çalışmaların neticesinde bu yılın mayıs ayında 23 çocuk, istismarcıların ağından kurtarıldı.

Bu kapsamda, aralarında 3 Avustralyalının da bulunduğu sayısı açıklanmayan şüpheliler tutuklandı.

News Corp'un haberine göre, 57 yaşındaki Kevin Raymond Doyle isimli şahıs, 50 civarında çocuğu istismar ettiği iddiasıyla toplam 75 suçlama ile karşı karşıya.

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan tır şoförü Doyle'ün, yaptığı çocuk istismarlarını çevrimiçi ortamlarda paylaştığı ve başkalarını da 'cinsel aktivitelere' katılmaya teşvik ettiği belirtildi.

Polisin, geçen yıl Brisbane'den uçakla Filipinler'e gitmeden önce telefonuna sızarak Doyle'ü takip etmeye başladığı kaydedildi.

Gözaltına alınan William Allen Corley isimli 63 yaşındaki şahsın da 'çocuklara yönelik cinsel istismar' suçlamasıyla yargılanmasına geçen hafta Sydney'de yerel bir mahkemede başlandı.

Küçük çocukları istismarını canlı olarak yayınlamakla suçlanan 35 yaşındaki Brendan Curt Schulz'un davası 30 Temmuz'da Queensland'deki bir mahkemede görülecek.