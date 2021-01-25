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Dünya Avustralya füze ve torpidolarla güçlenecek
Dünya

Avustralya füze ve torpidolarla güçlenecek

Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, füze ve torpidolarla donanmasının güçlendirileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 12:21:00 -
Avustralya füze ve torpidolarla güçlenecek

Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, uzun menzilli füzeler ve torpidolar da dahil donanmanın yetenek ve kabiliyetini artırma kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Reynolds, yaptığı açıklamada, donanmayı modernleştirme ve güçlendirme kararı çerçevesinde yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurdu.

Denizaltı ve su üstü muharebe filolarında yeni yatırımlar yapılacağını dile getiren Reynolds, "Bu yeni yetenekler, bölgede istikrar ve güvenliği sağlayacak güçlü ve inandırıcı bir caydırıcılık sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Reynolds, uzun menzilli gemi savar füzeler, menzili artırılmış hafif torpidolar ve donanmanın denizden karaya saldırı yeteneklerinin güçlendirileceğini kaydetti.

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