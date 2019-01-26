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Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka şampiyon oldu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:14
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka şampiyon oldu.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:14
  1. Avustralya Açık
  2. Naomi Osaka
  3. Petra Kvitova
  4. tenis

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