Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka şampiyon oldu.
26 Ocak 2019 Cumartesi 14:14
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