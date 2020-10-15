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Aktüel Avustralya 3 ülkeye hava ulaşımını açmaya hazırlanıyor
Aktüel

Avustralya 3 ülkeye hava ulaşımını açmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-15 08:42:58 -
Avustralya 3 ülkeye hava ulaşımını açmaya hazırlanıyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya, Singapur ve Güney Kore'ye hava ulaşımının yeniden açılmasına öncelik vereceğini açıkladı.

Queensland eyaletinde yayın yapan 4CA Radyosu’na konuşan Başbakan Morrison, Yeni Zelanda'dan sonra, Japonya, Singapur ve Güney Kore’nin liderleriyle havayollarının yeniden açılması için görüştüğünü söyledi.

Japonya, Singapur ve Güney Kore’nin Kovid-19 salgıyla mücadelesini öven Morrison, Morrison, "Muhtemelen önümüzdeki yıl neler yapabileceğimizi görmek için temasta bulunduğumuz birkaç ülke var. Bu konuda acele etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avustralya, yarından itibaren Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda'dan gelecek yolculara, otel karantinasına girmeden ülkeye giriş yapmalarına izin verecek.

Ancak Yeni Zelanda, Avustralya'dan gelen vatandaşlara ülkeye girişlerinde, iki hafta boyunca karantina uygulamaya devam edecek.

Son 24 saat içinde Kovid-19’dan can kaybının yaşanmadığı Avustralya’da 13’ü yurt içinde 5’i de yurt dışından dönen toplam 18 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Günlerdir yurt içinde Kovid-19 vakası kaydedilmeyen Yeni Zelanda’da ise yurt dışından dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle 904 kişi hayatını kaybederken Yeni Zelanda’da virüsten 25 kişi yaşamını yitirdi.


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