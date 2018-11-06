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Avukattan pişkin savunma! 'Dilenci bile 10 lira istiyor'

Eskişehir'de 13 yaşındaki bir çocuğun elindeki 20 lirayı gasbeden tutuklu sanıkhakim karşısına çıkarken, sanık avukatının savunması iseduyanları şaşkına çevirdi

06 Kasım 2018 Salı 17:42
Avukattan pişkin savunma! 'Dilenci bile 10 lira istiyor'

Eskişehir'de 13 yaşındaki bir çocuğun elindeki 20 lirayı gasbeden tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada tutuklu sanık Halit Y. (25), mağdur A.K'nin ailesi, yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

Üzerine atılı suçu kabul eden tutuklu sanık Halit Y, pişman olduğunu söyleyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Ortaya çıkan maddi mağduriyeti gidermeye hazır olduklarını söyleyen sanık avukatı İnan Ersoy da şikayetçi tarafın 20 lira olan parayı kabul etmediğini belirterek, "Yaşanan olay elbette yanlış. Fakat bugünün şartlarına bakarsak dilenci de zam yapmış. Dilenci bile 10 lira istiyor. Ortadaki para çok küçük bir miktar. İsterseniz hemen şimdi verelim. Para küçük ama verilecek ceza çok büyük. Tahliye ve beraat talep ediyoruz." dedi.

"Meblağ küçük olabilir ama yapılan şeyin affı olamaz"

Mağdur A.K'nin annesi Nevin K. ise yaşanan olaydan ötürü çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "O gün elinde 20 lira var çocuğumun. Onu almış. 100 lira olsa onu alacak. Hiçbir şey olmasa belki de canına kastedecek. Meblağ küçük olabilir ama yapılan şeyin affı olamaz. Şikayetimden vazgeçmem." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "samimi beyanda bulunması ve iyi halden ötürü" sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 11 Nisan'a ertelendi.

Halit Y, eylül ayında merkez Odunpazarı ilçesi Demirciler Sokağı'nda tek başına yürüyen 13 yaşındaki A.K'nin elindeki 20 lirayı gasbetmiş, olayı öğrenen aile şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine gözaltına alınan Halit Y, tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:42
  1. Eskişehir
  2. gasp olayı
  3. gasp davası
  4. pişkin savunma

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