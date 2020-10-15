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Gündem Avukatı açıkladı... Kadir Şeker 'Şimdi olsa ne yaparsın?' sorusuna bu cevabı verdi
Gündem

Avukatı açıkladı... Kadir Şeker 'Şimdi olsa ne yaparsın?' sorusuna bu cevabı verdi

Ayşe Dırla'ya parkta şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayıp ölümüne neden olan Kadir Şeker, yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezası aldı. Avukatı Şeker’in 'Yine olsa yine yardım ederdim. Ben haksızlığa tahammül edemem. Kadın ya da erkek önemli değil' dediğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:18:00 -
Avukatı açıkladı... Kadir Şeker 'Şimdi olsa ne yaparsın?' sorusuna bu cevabı verdi

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Piri Reis Parkı'nda 5 Şubat tarihinde Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet uyguladığını sanarak olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

Üniversite sınavına hazırlanan Şeker’e, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı davanın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü duruşmasında önce müebbet hapis cezası verildi, sonrasında suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle müebbet hapis önce 15 yıla indirildi, ardından Kadir Şeker'in iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Şeker’in yargılanmasında 'meşru müdafaa sınırının aşılması' hükmünün uygulanmamasına tepki gösteren avukatı, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi. Aladağ “Mahkeme kararını verdi. Biz de derhal gerekçeli kararla beraber istinaf mahkemesine taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“Şimdi olsa ne yaparsın?”

Kadir Şeker ile duruşma öncesi yaptığı görüşmeyi de aktaran avukat Aladağ,  'Kadir şimdi olsa ne yaparsın?' diye sorduğunu, Şeker’in ise ‘Yine yardım ederdim’ dediğini belirtti.

Aladağ ''Kadir’in her şeye rağmen sağlık durumu iyi. Üzüntülüyüz, kaygılıyız. Ama şunu lütfen bir yere not edelim. 'Kadir şimdi olsa ne yaparsın?' dedim. ‘Yine yardım ederdim’ diyor. Bu çok önemli bir cevap. Kadir’i tanımanız anlamında, Kadir’in anlaşılması anlamında çok önemli bir cevap” açıklamasında bulundu.

 

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