Avukat Serhat Pak Kırgızistan'daki FETÖ yapılanmasını deşifre etti

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

FETÖ’nün Kırgızistan yapılanmasını çok iyi bilen Avukat Serhat Pak yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi'nde Mehmet Özmen'in sorularını yanıtladı. FETÖ yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Pak, "Türkiye'de FETÖ mücadelesinin başlangıcı 17-25 Aralık'tır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ ile mücadelemiz ciddi bir ivme kazandı. Bu mücadelemiz halen daha devam ediyor." diye konuştu.

"Zaruret haline geldi"

Türkiye'nin dışarıda da FETÖ ile mücadele etmesinin bir zaruret olduğunu belirten Pak, "FETÖ ile mücadele etmek her Türk vatandaşının vazifesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle Kazakistan'da FETÖ ile mücadelenin sonuç verdiği ve ülkedeki tüm FETÖ okullarının kapatıldığını ifade eden Pak, "Kazakistan'da FETÖ'cülerin oturma izinleri iptal edildi. Hatta ellerindeki FETÖ'cülerin bazıları ülkemize teslim edildi. Kaçan FETÖ'cüler ise Kırgızistan'a sığındı." şeklinde konuştu.

"Kırgızistan FETÖ'cülerin sığınağı oldu"

Türkmenistan'ın da tıpkı Rusya ve Özbekistan gibi FETÖ'cüleri ülkelerinden çıkardıklarını aktaran Pak, "Bu coğrafya sadece FETÖ'cülerin kaldığı ülke Kırgızistan oldu." dedi.

Kırgızistan'ın şu anda FETÖ'cülerin en büyük sığınma alanı olduğunu dile getiren Pak, örgüt mensuplarının bu ülkede faaliyetlerini ve girişimlerini artırarak güçlendiklerini ifade etti.

"FETÖ Kırgızistan'da seçimlere girdi"

FETÖ'cülerin Kırgızistan'da devlet içerisine sızdığını söyleyen Pak, "Biz devletle yazışıyoruz derken aslında FETÖ'cülerle yazıştık. Devlete birtakım bilgiler aktarıyoruz derken FETÖ'cülere bilgiler aktardık. Sonuç itibariyle birçok FETÖ'cünün ele geçirilmek bir yana kaçışlarına zemin hazırlandı." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün taktik değiştirdiğini aktaran Pak, örgütün 4 Ekim 2020 tarihinde Kırgızistan'da yapılacak seçimlere bir parti olarak girmeye hazırlandığını söyledi. FETÖ'nün partisini ve mensuplarını tek tek deşifre eden Pak ABD'nin de ülkede örgütün önünü açtığını ve maddi destekte bulunduğunu belirtti.

Serhat Pak, "FETÖ Kırgızistan'da Kırgız Liberal Demokrat Parti adıyla parlamento seçimlerine giriyor. Kırgızistan'da yaşayan kardeşlerimizi FETÖ'nün siyasi hareketlerine karşı uyarmak bizim görevimizdir" dedi.

FETÖ'nün Türkiye'de yaptığı gibi Kırgızistan'da da devletin en içlerine kadar sızdığını aktaran Pak, örgütün ülkede ciddi manada bir güç elde ettiğini anlattı.

Örgütün nasıl yayıldığını anlattı

FETÖ'nün Türkiye'nin adını ve Müslüman kimliğini kullanarak dünyaya yayıldığını belirten Pak, insanların muhakkak örgüt hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Kırgızistan'ı FETÖ'ye karşı koruyup kollaması gerektiğini belirten Pak, örgütün ülkede meclise girmesi veya iktidar olması halinde ilişkilerin tamamen kopacağını ifade etti.

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