Avukat Oğuz: Yerli bilişim ağları oluşturulmalı

Türkiye’den milyonlarca insanın kullandığı Twitter ve Facebook gibi sosyal medya ağları, bir taraftan konvansiyonel medyanın bilgi tekelini kırarken diğer taraftan da troller vasıtasıyla oluşturulan suç şebekelerinin yuvalanmasına zemin hazırlıyor. Merkezi yurtdışında olan sosyal medya ağları, bu siteler vasıtasıyla işlenen bilişim suçları karşısında Türkiye’nin bilgi paylaşımı çağrılarına da olumlu cevap vermiyor. Konuyu gündeme getiren ANDİS Hukuk Danışmanlığı Bilişim hukuku komisyonundan Avukat Faruk Cevdet Oğuz, “Bugün milyonlarca vatandaşımız, yönetim merkezi yurtdışında olan sosyal medya sitelerine üye ve bu siteleri daimi olarak takip ediyor. Bu siteler vasıtasıyla her gün milyonlarca vatandaşımızın kişilik hakları çiğneniyor, illegal yapılar tarafından halkımızı kin ve düşmanlığa teşvik edici, ayrıştırıcı, ırkçı yayınlar yapılıyor. Ancak bu eylemlerin kimliği belirsiz failleri, ilgili site yönetimlerinden veri temin edilemediği için bulunamıyor. Bu alanda diğer devletlerden hızlı ve etkin adli yardım da alamıyoruz. Dolayısıyla ortaya kimsenin hiçbir eylemden sorumlu olmadığı bir suç ortamı çıkıyor. Artık milletimizin yoğun rağbet göstereceği, güvenli ve faydalı kullanıma zemin hazırlayan yerli bilişim ağları oluşturulmalı. Bilişim sahasında faaliyet gösteren müesseselerimiz bu alana özel olarak eğilmelidir” dedi.

"Kişisel verilerimiz tehdit altında!"

Kişisel veriler hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Avukat Faruk Cevdet Oğuz, “Kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı engellenmelidir. Kişisel verileri toplayan gerçek ve tüzel kişiler, verileri muhafazasını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Başkalarının eline geçmesini önlemek için gerekli olan yeterli teknik ve idari tedbirleri almalı, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermelidir. Özel ya da kamu sektörü tarafından elde edilecek kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı açıkça belirtilmeli, irade beyanı olmadan veri işleme faaliyeti yapılmamalıdır. Öte yandan kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin muhafaza edilmesi için bilinç düzeyi artırılmalıdır. Bu kapsamda farkındalığı geliştirmek için sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmelidir” diye konuştu.

Hem vatandaş hem de kamu personeli bilinçlendirilmeli

Bilişim suçları ile mücadelede eğitimin önemine de vurgu yapan Avukat Oğuz, “Bilişim suçları konusunda vatandaşın ve kamu personelinin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Suç soruşturması yapan tüm birimlerin dijital deliller hakkında eğitilmesi zorunlu hale getirilmelidir. Kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde yükseköğrenimde adli bilişim eğitimi verilmesi sağlanmalıdır. Dijital deliller konusunda da bilirkişilik standartlarının belirlenmesi ve eğitimlerinin verilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır” şeklinde konuştu.