Avukat Mehmet Erkan Akkuş kimdir? Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş nereli?

Cinsel taciz iddiasıyla suçlanan Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'ya destek olmak için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları öne sürdüğü Hazal Kaya, Atilla Taş, Mahsun Kırmızıgül, Sarp Akkaya, Tan Taşçı ve Selçuk Balcı'nın da aralarında bulunduğu 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Avukat Dr. Mehmet Erkan Akkuş kimdir?

Adana doğumlu olup ilköğretimini Adana’da, lise eğitimini ise Balıkesir Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu’ nda tamamlamıştır. Kara Havacılık Okulu’ ndaki temel eğitimini müteakip uçak helikopter teknisyeni astsubay olarak Malatya’da göreve başlamıştır. 1999-2004 yılları arasında Malatya’ da, 2004-2013 yılları arasında Ankara’ da değişik birliklerde görev yapmıştır. Atanmış birliğinin dışında geçici görevlendirmelerle hemen hemen tüm yurtta özveri ile çalışmıştır. Askerlik görevi sırasında okumakta olduğu Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden (burslu) 2007 yılında mezun olmuştur. Zorunlu hizmet yükümlüğünün sona ermesini müteakip 02.01.2013 Tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etmiştir.

Avukat Doktor Mehmet Erkan Akkuş, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde Kamu Hukuku dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Av. Dr. Mehmet Erkan Akkuş Yuksek lisansını bitirdikten sonra New York Barosu’nda Amerikan Yargı Sistemi hakkına yerinde incelemeler ve araştırmalar yapmış olup “Uluslar Arası Hukuk” alanında doktora derecesine sahiptir. Felsefe Lisans eğitimi devam etmektedir.

Avukat Doktor Mehmet Erkan Akkuş Haber Türk ve Hürriyet gazetelerinde konuk yazar olarak, bir haber ajansında ise sürekli yazarlık yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Hukuk Komisyonu Başkanıdır.