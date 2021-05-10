Avukat İbrahim Ayyıldız: ‘Sarallar’a operasyon’ haberleriyle masum insanlar ‘suçlu’ ilan edildi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve kamuoyuna “Sarallar’a operasyon” şeklinde yansıyan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirten avukat İbrahim Ayyıldız, “Bu tür gerçek dışı iddialarla birileri kamuoyunu manipüle ediyor.” şeklinde konuştu.

“Suçsuz, masum insanlar haberlerle ‘suçlu’ ilan ediliyor”

Yapılan haberlerde “masum” olduğuna inanılan bazı isimlerin de yer aldığını iddia eden avukat İbrahim Ayyıldız, şöyle konuştu:

“Yapılan haberlerle kamuoyu tamamen yanlış bilgilendiriliyor. Bu yanlış yönlendirmelere ilişkin İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu otoritesini göreve davet ediyorum. Suçsuz ve masum olduğu bilinen, yargı yoluyla da önümüzdeki günlerde suçsuz oldukları anlaşılacak olan bazı isimlerin haberlere konu edinilerek hakkında algı üretilmesinin önüne geçilmelidir.”

“Dosya içeriğinde örgütün ismi geçmemektedir”

İş insanı Önder Küçük’ün avukatlığını yaptığını hatırlatan İbrahim Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek merkezden yönlendirmeyle yapılan haberlerin içeriğinde; Büyükçekmece, Bakırköy ve İstanbul genelinde faaliyet gösteren ve kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyondan bahsedilmiş ve örgütün lideri Ö.K olarak tanımlanmıştır. Aynı haberde kırmızı bültenle aranan ve Kuzey Makedonya’da yakalanan bir isimden daha bahsedilmiş ve bir nevi büyük bir operasyon yapıldığı izlenimi doğurulmaya çalışılmıştır. Öncelikle olayda geçen isimlerin hiçbirisinin ‘Sarallar’ suç örgütü ile ilgisi bulunmadığı gibi dosya içeriğindeki hiçbir yerde ne bu örgütün ne de bu örgüt ile bağlantılı bir kişinin ismi geçmemektedir.

“Haberlerin aksine Makedonya’dan getirilen hiçbir isim dosyaya dahil edilmemiştir”

“Dosyada gözaltına alınan Saral soyisimli Ömer Saral olup bu kişide adliyeye dahi getirilmeksizin serbest bırakılmıştır.” diyen avukat İbrahim Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

“Hele hele haberlerin aksine Kuzey Makedonya’dan getirtilmiş ve dosyaya dahil edilmiş hiçbir kimse de bulunmamaktadır. Kısacası bu operasyon kamuoyunda algı oluşturmak ayrıca dosyada adı geçen hiç kimsenin tutuklanmama ihtimalini önlemek adına yargı üzerinde baskı oluşturma amacı ile yapılmış bir kurgudan ibarettir.”

“Olayın müştekisi sicili kabarık Mehmet Yaprak’tır”

Dosyaya yansıyan suçlamalar suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, Adam öldürmeye teşebbüs ve silahlı tehdittir. Ancak tutuklamaya sevk suçlaması ise sadece Adam Öldürmeye Teşebbüs suçudur.

Olayın Müştekisi Mehmet Yaprak isimli eski bir sabıkalı iş adamı olup bu ve benzer pek çok olayın faili olan bir kişiliktir. Olayda bahsi geçen arsa yüzünden Mehmet Yaprak’ın pek çok kişiyi tehdit ettiği de bilinmektedir. Kısaca Mehmet Yaprak’ın sicili kabarık birisidir.

“Önder Küçük ve ailesi piknik yaparken saldırıya uğradı”

Önder Küçük olay yerinde ailesi ile beraber piknik yapmakta iken Mehmet Yaprak ve yanındakiler özel olarak görüşmek istemişler Önder Küçük de ailesini yolcu ettikten sonra olay yerine gelmiştir.

Silahı ilk kullanan aranması olan sabıkalı Mehmet Salim Aygün isimli şahıstır. Ona ve Mehmet Yaprak’a ateş eden ve yaralayan kişi de Mehmet Yaprak tarafından işkenceye maruz bırakılan ve görüntüleri de dosyada yer alan Cemal Tarlak isimli kişidir. Bu kişi olaydan kısa bir süre sonra teslim olmuş olayı anlatmış ve tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

“Parmak izi ve balistik inceleme yapılmamıştır”

Olay bu kadar açık ve net iken soruşturma makamınca;

Müştekilerin çelişkili ifadeleri dikkate alınmaksızın işlem yapılmıştır.

Mehmet Salim Aygün hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. HTS kayıtlarında Mehmet Yaprak ve diğerlerinin telefonlarını olay yerinden başka bir yerde bırakmalarının nedeni dahi sorulmamıştır.

Olay yerinde bulunan ve kullananı belli silahlarda parmak izi olay yerinde bulunan mermilerde balistik inceleme yapılmamış yapılmış ise de sonuçları dosyaya yansıtılmamıştır. Biz şuna eminiz ki parmak izi ve baristik inceleme sonuçları gelse idi Önder Küçük’ün bırakın tutuklanması şüpheli olarak bile ifadesinin alınması mümkün olmayacaktı.”

“Kolluğu ve yargıyı kullanmaya çalışıyorlar”

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır atasözünde olduğu gibi; Olay yerine kendisine ait olduğunu iddia ettiği yerin boşaltılması için silahlı, sabıkalı ve hatta aranması olan şahıs ile gelerek şiddet uygulamaya çalışan belki de Önder Küçük’ü öldürmeyi planlayan Yaprak daha önce işkence yaptığı kişiyi hesap edememiş ve yaralanmıştır. Ancak Yaprak şiddet ile yapamadığını kolluğu ve yargıyı kullanarak başarmak istemekte olup gerek organize suçların çalışma şekli gerekse yargının dosyaya sunulan algısal hareketlerin (silahlı suç örgütü, Kuzey Makedonya’da yakalanan kırmızı bültenle aranan şahıs) neticesinde başarmış gibi gözükmektedir.

“Önder Küçük telafisi imkansız maddi ve manevi olarak mağdur edilecek”

Önder Küçük müşteki ifadesinde dahi beni yada diğer şahsı vurdu denilmesine rağmen tutuklanmıştır. Olayın faili belli olmasına rağmen tutuklanmıştır. Üstelik lehine olan deliller dosyaya sokulmayarak tutuklanmıştır. Bu konuda dosya içeriği tarafsız bir gözle incelendiğinde haklılığımız ortaya çıkacaktır. Ama olmayan ‘Saral’ ailesi ve suç örgütü dahil edilirse, deliller gizlenirse ve olayla ilgisi olmayan kişilerin dosyada adı geçirilir ise tabiki birilerine bu dosya farklı gösterilecek yargılama sonucunda Beraat edeceği kesin olan Önder Küçük ileride telafisi imkansız olacak şekilde maddi ve manevi olarak mağdur edilecektir.