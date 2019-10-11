0553 313 94 23

Avrupa'yı korku sardı! 'Erdoğan bize şantaj yapıyor'

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kapıları açarı' restine ilişkin açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 14:47
Avrupa'yı korku sardı! 'Erdoğan bize şantaj yapıyor'

Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK uzantısı YPG güçlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı üçüncü gününe girerken, açıklamalar da ardı ardına geliyor.

Güney Kıbrıs’ta konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün ‘kapıları açarız’ sözlerine yanıt veren Tusk, “Türkiye şunu anlamalı, bizim temel endişemiz yapılan operasyonun yeni bir insanı krize yol açabilecek olması. Mültecilerin şantaj unsuru olarak kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:47
  1. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Barış Pınarı Harekâtı

YORUM YAZ

  • serdengeçtiserdengeçti34 dk önce
    ....... yeni bir insani kriz diyor.Bu güne kadar olan bütün insani krizleri siz çıkarmadınız mı sanki.Ama artık yeter.
  • OzgurOzgur38 dk önce
    Korku mu saldı :):):)
  • AtillaAtilla41 dk önce
    Hep siz mi yapacaksınız? Sıra bizde sarı oğlan. Daha başka şeyler de yapacağız hele bekle biraz.
  • abdrhmnabdrhmn43 dk önce
    yükü atmışsınız tc nin sırtına oradan konuşuyorsunuz. tc yuükü size vereceği zamanda paniğe kapılıyorsunuz 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Harekata karşı çıkan HDP'li Ali Kenanoğlu'ndan 'Alevi' provokasyonu!
  1. Harekata karşı çıkan HDP'li Ali..
  2. Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
  3. Metin Şentürk’ten duygulandıran..
  4. Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan..
  5. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?
  6. Komşu'yu korku sardı: Türkiye kapıları..
  7. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı..
  8. Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme..
  9. Dışişleri Bakanlığından flaş harekat..
  10. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı..
  11. Arabası çekilen pilavcı yaşananlara..
  12. Şehidin arkadaşlarından büyük vefa!..
  13. Trump tehdit etmişti... Suudi..
  14. İstanbul'da sattıkları otomobilleri..
  15. Barış Pınarı Harekatı'ndan bir güzel..
  16. İsveç, AB’den Türkiye’ye silah..
  17. Pasaport yenileme nasıl yapılır?..
  18. Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! İşte..
  19. Avrupa kulübünden skandal hamle!..
  20. İyi Partili Ümit Özdağ'ı şok eden..
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!