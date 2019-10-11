Avrupa'yı korku sardı! 'Erdoğan bize şantaj yapıyor' Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kapıları açarı' restine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK uzantısı YPG güçlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı üçüncü gününe girerken, açıklamalar da ardı ardına geliyor. Güney Kıbrıs’ta konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün ‘kapıları açarız’ sözlerine yanıt veren Tusk, “Türkiye şunu anlamalı, bizim temel endişemiz yapılan operasyonun yeni bir insanı krize yol açabilecek olması. Mültecilerin şantaj unsuru olarak kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz” dedi.

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