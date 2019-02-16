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Avrupa'ya seslendi: Biz oyun kurmazsak Türkiye girer!

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Avrupa'ya seslendi, "Biz oyun kurmazsak Türkiye Suriye'ye girer" dedi. Ayrıca Graham, Trump'ın AB ülkelerinden yardım isteyeceğini söyledi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
Avrupa'ya seslendi: Biz oyun kurmazsak Türkiye girer!

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD yetkililerinin, Avrupa ülkelerinden, Suriye'de Türkiye sınırı boylarında bir tampon bölge kurmak için Suriye'ye asker göndermelerini isteyeceğini, bunun kabul edilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da belirli sayıda Amerikan askerini Suriye'de bırakmaya açık olduğunu söyledi.

Graham, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Forumu'nda konuştu.

Söz konusu planı "DAEŞ hilafeti sonrası strateji" olarak tanımlayan Graham, bu planın detaylarını ABD Başkanı Donald Trump ile kapsamlı bir şekilde konuştuklarını belirtti.

"Trump yardım isteyecek"

Graham, "Başkan Trump yakında size gelecek ve yardımınızı isteyecek ve siz de umarım ki 'evet' diyeceksiniz ve buna karşılık ise sadece ABD'ye has kabiliyetlerimiz de Suriye'deki savaşta kalmaya devam edecek." diye konuştu.

ABD'li senatör, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un da Suriye'ye asker gönderme konusunda mevkidaşlarıyla görüşeceğini dile getirdi.

"Oyun kurmazsak Türkiye girer"

Tüm Avrupa'nın DAEŞ tehdiden acı çektiğini belirten Graham DAEŞ sonrası stratejinin DAEŞ ile mücadeleden farklı olması gerektiğini söyledi.

Graham, "Biz oyun kurmazsak Türkiye Suriye'ye girer ve YPG tehdidiyle ilgilenir." diye konuştu.

Terör örgütünün ABD'ye DAEŞ ile mücadelede destek verdiğini savunan Graham, şöyle devam etti:

"YPG, Türkiye'nin gözünde PKK'nın uzantısıdır ve sınırlarında YPG'ye katlanmayacaklar. Bu sorunu çözmek konusunda müttefikimiz Türkiye'ye borçluyuz. SDG'nin çekilip sonra savaşın kendilerini yok etmemesi için SDG'ye borçluyuz. Bunun için kim bize yardım edecek, gelecekte bunun olmaması için? Bu sorunu çözmek için güvenli bir bölgeye ihtiyacımız var. Bu güvenli bölgedeki askerler aynı zamanda DAEŞ'in tekrar ortaya çıkmamasını takip etmelidir. Bunu yapmazsak İran batının çekilmesiyle Suriye'deki en büyük kazanan olarak çıkacaktır."

Bakan vekili de teklif etmişti

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Brüksel'deki NATO toplantılarına gelirken beraberindeki gazetecilere, ABD'nin NATO'da Suriye'nin kuzeydoğusunda izleme görevi yapacak bir gözlem gücü kurulmasını teklif edeceğini söylemişti.

Shanahan, ABD'nin, bunun DAEŞ ile mücadele koalisyonu üzerinden yapılmasını teklif edeceğini belirtmişti.

Diğer taraftan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel de Uman da Wall Street Journal Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de belirli sayıda asker bırakabileceğini ifade etmişti. 

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
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