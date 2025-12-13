  • İSTANBUL
Avrupa'ya savaş için göndermişti! Kuzey Kore lideri Kim'den cepheden dönen askerlere devlet nişanı

Kuzey Kore lideri Kim, Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere gönderildikleri Kursk cephesinden dönen askerlerini devlet nişanı ile onurlandırdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’nın yanında Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Ağustos ayında Kursk cephesine gönderilen 528. İstihkam Alayı askerlerini başkent Pyongyang’da düzenlenen törenle karşıladı.

Yaptığı konuşmada Kuzey Kore askerlerinin kahramanlıklarından övgüyle söz eden Kim, "Alayınızın tüm subay ve erlerini ülkenize dönüşünüz dolayısıyla içtenlikle selamlıyorum. Yurt dışı görevinizi yerine getirirken ordumuzun kahramanlık ruhunu ve uzmanlığını onurla ortaya koydunuz, muharebe görevlerinizi büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdiniz" dedi.

528. İstihkam Alayı’nın Kurs bölgesindeki mayın temizleme çalışmalarına verdiği desteğe atıfta bulunan Kim, "Geniş bir tehlike bölgesini 3 aydan kısa bir sürede güvenli bir bölgeye dönüştürmeyi başardınız. Bu, yıllar içinde bile gerçekleştirilemeyeceğine inanılan bir görevdi" ifadelerini kullandı.

 

Ukrayna'yı hedef aldı

 

İsim vermeden Ukrayna’yı eleştiren Kim, "Batı’nın en son askeri teknolojilerle donatılmış silahlı suçluları bile derin manevi güce sahip bu orduyla boy ölçüşemez" şeklinde konuştu.

Kursk’tan dönen askerlere kahramanlık nişanı

528. İstihkam Alayı’na cephede gösterdiği cesaret ve kahramanlık için Özgürlük ve Bağımsızlık Nişanı veren Kim, alayın hayatını kaybeden 9 askerini ise Kuzey Kore Kahramanı unvanı ile 1’inci Sınıf Ulusal Bayrak Nişanı ve 1’nci Sınıf Asker Şeref Nişanı’na layık gördü.

Rusya’ya yaklaşık 15 bin asker göndermişti

Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya yaklaşık 15 bin asker göndermişti. Bu askerlerin yaklaşık binini mayın temizleme çalışmalarına katılan istihkam birliklerinin oluşturduğu açıklanmıştı.

 

