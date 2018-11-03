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Avrupa'ya ilk geldiğinde at yemiydi

Patatesin anavatanı tıptı domates gibi Latin Amerikadır. Yetiştirenler Peru kesimindeki Kızılderililer.. İspanyollar buradan Avrupa'ya 16. yüzyılda getirdiler. Önceleri at yemi olarak kullanıldı. Ülkemize girişi ise 1850’lerin başında olmuştur.

03 Kasım 2018 Cumartesi 20:30
Avrupa'ya ilk geldiğinde at yemiydi


Patateste yağ oranı sıfırdır. Orta boy haşlanmış ya da fırında pişirilmiş bir patates sadece 100 kalori verir. Lifli bir besindir. C vitamini ve B6 vitamini deposudur. Her gün 200-300 gram büyüklüğünde bir patates yenmesi halinde, vücudun günlük C vitamini ihtiyacı rahatlıkla karşılanabilir.

Şeker hastalarına faydalıdır. Susuzluğu giderir. Mide ve onikiparmak bağırsağı ülserinde yararlıdır. Karaciğer şişliğini de giderir. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Damar şişliğinde faydalıdır.

En iyisi haşlanmışı

Kızarmış patatesler sağlığı olumsuz yönde etkiler. Aşırı kilo aldırır, obezite sorununa yol açar. Damar sertliği ve birtakım iltihaplı hastalıklar yapar.

Haşlanmış ve lapa haline getirilmiş patatesin zeytinyağı ile yoğrulması ile elde edilen hamur yanık, kan çıbanı, hemeroid gibi hastalıklara iyi gelir.

Ayna ve camlar patates ile ovulursa pırıl pırıl olur.

Kaynatılmış patates suyuyla silinen halıların rengi tazelenir, parlar.

Patatesten tam istifade etmek için kabuklarını soymamaya özen gösteriniz. Güzelce sirkeli su ile yıkar ve fırında pişirirseniz, tam yarar sağlarsınız.

Patatesin haşlanmış hali de yararlıdır. Ama haşlanmış patatesi soyarken didik didik etmek istemiyorsanız, bunun gayet kolay bir yolu vardır. (1) Yıkadığınız patateslerin üzerine bıçakla çizikler atın. (2) Güzelce haşlayın. (3) Haşlanmış patatesin sıcak suyunu boşaltın ve soğuk su doldurun. Bu su buz gibi olursa, işiniz kolaylaşır. (4) Bir süre soğuk suda kalan patates soyulmaya hazır hale gelecektir. (5) Tek tek alın, kabukların bıçak çiziklerinden nasıl kolayca soyulup geldiğini göreceksiniz..

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 20:30
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